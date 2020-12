Ferdinando a affirmé qu’il était déjà capable de communiquer avec Jesús Ochoa et apparemment tout progresse positivement pour payer la dette qu’il a contractée avec certains hôpitaux (Photo: Instagram @ferdinandoval)

L’acteur Ferdinando Valencia a annoncé qu’il sortait des problèmes économiques dans lesquels il était plongé en essayant d’aider son fils avec un traitement médical, qui malheureusement n’a pas survécu à une complication cardiaque.

Valence a été précipité par l’état difficile de son fils, qui a commencé à présenter des problèmes cardiaques, il a donc décidé de l’admettre dans un hôpital où ils pourraient aider son état et mais la complication du processus a conduit à qu’ils pratiquaient plusieurs chirurgies trop coûteuses, pour lesquelles sa dette envers les hôpitaux s’élevait à des millions de dollars.

À l’époque, Valence avait dénoncé que le montant qui couvrait ses contributions à l’Association nationale des acteurs (ANDA) servait à couvrir une grande partie des dépenses monétaires qu’il avait eues pour les traitements, mais apparemment l’Association ne voulait pas l’aider. eu des ennuis avec l’institution, puisqu’il cotisait depuis plus de 10 ans et qu’il était couvert par une assurance médicale pour ses proches qui le couvrait pour des montants importants.

Cependant, il semble que l’on puisse enfin voir une lumière au bout du tunnel, l’acteur ayant rapporté à divers médias qu’il avait finalement pu contacter Jesús Ochoa, le nouveau chef de l’ANDA et qu’il aurait leur a offert un solide soutien pour faire valoir leurs droits et a envoyé les documents correspondants pour les montrer aux institutions.

L’acteur a affirmé qu’il voyait maintenant une lumière au bout du tunnel après les graves problèmes financiers auxquels il a dû faire face (Photo: Instagram @ferdinandoval)

C’est ce qu’il a dit dans une interview réalisée pour la chaîne de la journaliste Eden Dorantes:

Toujours une bénédiction de travailler, de faire ce que l’on aime et de se séparer s’il en ressort de maintenir un montant pour maintenir un niveau de vie moyen, quoi de mieux (…) Dans tout ce qui s’est passé cette année, au sens personnel ça m’a laissé de très bonnes choses, mais si nous n’apprenons pas et ne générons pas d’expérience de ce qui nous arrive, alors nous n’allons pas le surmonter

Ferdinando a déclaré que les conditions s’amélioraient et que des perspectives très optimistes étaient visibles, et qu’il semble que pofín puisse voir une lumière au bout du tunnel:

Je l’ai dit à l’époque, je pense que nous parlons du compte avec lequel je demande un soutien, qui est le cinquième hôpital (…) Apparemment une lumière commence à être vue au bout du tunnel et je vois que le syndicat veut faire des choses, comme on dit de dire à faire, mais j’ai déjà établi une communication avec l’hôpital et l’ANDA et ce qui reste est de voir que la continuité est donnée et apparemment les choses et je dois l’admettre, elles ont l’air positives