À Chihuahua, au Mexique, une maladie rare, transmise par les puces et les tiques, aurait tué au moins 15 personnes.

Le secrétaire à la santé de l’état de Chihuahua a alerté la population et a demandé que les recommandations soient suivies pour éviter de contracter cette maladie appelée rickettsie.

«Il y a eu 31 événements, dont 15 sont morts. Maintenant, nous avons ces 31 cas principalement dans la municipalité de Chihuahua avec 20, Ciudad Juárez avec 10 et Aldama avec un événement », a indiqué Gumaro Barrios, épidémiologiste du ministère de la Santé.

La rickettsie est transmise aux humains par la piqûre de puces, de tiques ou de poux, que l’on trouve généralement chez les animaux domestiques tels que les chiens et les chats.

Dans l’État de Chihuahua, de janvier 2020 à ce jour, 15 décès ont été confirmés en raison de la rickettsie, a rapporté Televisa.

Symptômes et précautions contre cette maladie transmise par les tiques

Les symptômes de la rickettsie sont: des maux de tête et des douleurs musculaires, de la fièvre, des frissons, des saignements légers des gencives, des vomissements, des nausées et des éruptions cutanées ressemblant à des taches rouges.

Avec ces mesures de précaution, les chances de contracter la rickettsie diminuent considérablement et il est important de s’y conformer car quand il fait chaud, c’est quand nous sommes le plus à risque. La chaleur et l’humidité créent l’environnement parfait pour le cycle de reproduction de la tique.