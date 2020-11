Un couple de citoyens s’est inscrit ce samedi pour fêter l’annonce de la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle américaine, à Los Angeles (Californie, USA). . / Etienne Laurent

Los Angeles (USA), 7 novembre . .- Une marche prévue ce samedi dans le centre-ville de Los Angeles pour protester contre le refus du président Donald Trump d’accepter la défaite électorale est devenue une célébration de la victoire après le triomphe du candidat démocrate Joe Biden a été déclaré.

Bien qu’il n’y ait pas encore de résultats officiels, la confirmation faite par les grands médias nationaux du triomphe de la formule Joe Biden et Kamala Harris a encore motivé la présence de milliers de manifestants dans les rues de Los Angeles.

Plusieurs marches programmées depuis différents quartiers de la ville ont convergé à midi devant le bureau du maire de Los Angeles dans une ambiance festive avec chants et acclamations.

«Aujourd’hui, nous célébrons la 58e itération d’une démocratie qui a résisté aux efforts de Donald Trump pour la tordre à ses fins», a déclaré Angélica Salas, directrice exécutive de la Coalition pour les droits humains des immigrés (CHIRLA), dans un communiqué envoyé à l’..

Dans d’autres secteurs de Los Angeles, comme West Hollywood et Santa Monica, des centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement pour célébrer le triomphe présidentiel du Parti démocrate.

Certains des participants ont même débouché des bouteilles de champagne et se sont éclaboussés dans le style des grandes célébrations de courses automobiles.

D’autres portaient des affiches avec la fameuse phrase «Vous êtes viré» utilisée par le président Trump lorsqu’il était l’animateur de la série télévisée The Apprentice, avant de se lancer en politique.

Marielena Hincapié, directrice exécutive du Fonds pour la justice du Centre juridique de l’immigration (NILC), a souligné le triomphe de Biden comme une réussite des immigrants.

“Les Américains ont rejeté les politiques anti-immigrées dures de l’administration Trump et ont voté pour un changement: dans notre économie, dans nos soins de santé, dans notre système judiciaire pénal et dans la variété des lois qui affectent les immigrés”, a déclaré Hincapié dans déclaration à Efe.

Quelques heures après midi, les célébrations et les caravanes de véhicules se sont poursuivies alors que les autorités vigilantes face à un quelconque désordre n’avaient pas signalé d’incidents graves.

Le démocrate Biden, qui a joué dans une élection serrée avec le républicain Donald Trump, qui aspirait à être réélu, est le candidat à la présidentielle qui a remporté le plus de votes de l’histoire des États-Unis, avec plus de 74 millions, lors d’une élection avec un record de participation.

Lorsque Biden assumera la présidence le 20 janvier, l’ancien vice-président avec Barack Obama (2009-2017) prendra les rênes d’une nation polarisée aux niveaux historiques, avec de fortes blessures raciales et où la pandémie de covid-19 a causé la mort. de plus de 236 000 personnes.