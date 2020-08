LOUISVILLE, Ky. – Une «manifestation massive» est attendue mardi dans tout Louisville pour relancer les manifestations contre la mort de Breonna Taylor, près de trois mois après que les manifestants sont descendus pour la première fois dans les rues de la ville.

La manifestation marquera la fin de la BreonnaCon, un événement de quatre jours destiné à attirer l’attention sur son cas. L’événement était organisé par l’organisation de justice sociale de New York, Until Freedom, qui était à l’origine du sit-in de juillet au domicile du procureur général Daniel Cameron, qui a abouti à 87 arrestations. Les dirigeants du groupe sont à Louisville depuis un mois pour mener des manifestations au nom de Taylor et de la justice raciale.

Jusqu’à ce que Freedom dise que les participants marcheront six dixièmes de mille de South Central Park à la Louisville Metro Police Training Academy, qui se trouve dans la partie sud de la ville et à quelques pâtés de maisons de l’hippodrome de Churchill Downs. Les participants commenceront à se rassembler à 14 h. et une action directe est prévue pour 17 heures; et après son arrivée à l’académie, Until Freedom a déclaré que les manifestants continueraient vers un autre endroit mais n’ont pas révélé où.

Le service de police du métro de Louisville a désigné le mardi comme «toute la journée de travail», ce qui signifie que tout le personnel du LMPD sera disponible pour le travail.

«Les gens ne vont pas s’arrêter»: 57 ans plus tard, mille pour se rassembler pour une autre marche sur Washington

Plus: Jacob Blake serait paralysé, les manifestations du Wisconsin provoquent des incendies à Kenosha

Il n’était pas clair si d’autres groupes participeraient aux manifestations. Le major de police Aubrey Gregory a déclaré lundi que le département avait entendu parler d’autres groupes en plus de Until Freedom qui pourraient manifester mais aucun n’est confirmé.

« Certaines de nos informations que nous avons reçues, certaines de ces rumeurs, incluent des arrêts de circulation potentiels, des sit-in pacifiques, si vous voulez, sur les routes, et nous sommes prêts à y répondre », a déclaré Gregory.

L’histoire continue

Le maire de Louisville, Greg Fischer, a déclaré qu’il espérait et s’attendait à ce que les manifestations soient pacifiques.

«La violence ou la destruction de biens est inacceptable et sera traitée immédiatement», a déclaré Fischer.

Les manifestations à Louisville se poursuivent depuis 89 jours alors que les marcheurs locaux exigent un changement systémique et la poursuite des trois policiers impliqués dans la mort de Taylor, une femme noire qui n’était pas armée lorsqu’elle a été mortellement abattue dans son appartement lors d’un raid de stupéfiants qui s’est produit. pas de drogues.

Cameron, qui s’exprimait mardi soir à la Convention nationale républicaine, a récemment déclaré que son bureau ne prévoyait pas de faire une annonce concernant l’affaire cette semaine.

Plus: Aucune annonce cette semaine sur l’enquête Breonna Taylor, selon AG Daniel Cameron

Les manifestants réclamant justice pour Breonna Taylor ont défilé de Ballard High School au domicile du procureur général du Kentucky Daniel Cameron dans la ville de Graymoor-Devondale mardi après-midi. 14 juillet 2020

La coalition Not F ****** Around, une milice nationale noire, a manifesté au centre-ville de Louisville le 25 juillet et a annoncé qu’elle reviendrait quatre semaines plus tard, soit samedi dernier. Mais le groupe n’a pas indiqué qu’il serait en ville mardi. Au lieu de cela, le groupe a annoncé son intention de retourner à Louisville le 5 septembre, jour du Kentucky Derby.

Jusqu’à ce que Freedom déclare qu’elle appliquera la «non-violence kingienne» – une philosophie dans l’esprit de Martin Luther King Jr. – lors de la manifestation de mardi.

Les participants à ses événements du week-end ont été invités à signer une décharge de responsabilité qui stipulait: «Je suis conscient que ces activités sont des activités dangereuses et que je pourrais être gravement blessé, voire mortel.»

Linda Sarsour, l’une des co-fondatrices du groupe, a qualifié le fait que la LMPD d’utiliser toute sa force de police mardi de «provocation».

«Nous considérons vraiment cela comme une marche, mobilisant autant de personnes que possible», a-t-elle déclaré. « Il peut y avoir une perturbation, il peut y avoir une sorte de désobéissance civile, mais cela dépend du service de police du métro de Louisville, ce n’est pas à nous. »

Adrian Baker, un activiste et président du corps étudiant du Louisville Presbyterian Theological Seminary, était l’un des 87 arrêtés le 14 juillet, et il a noté que Until Freedom n’a pas d’antécédents d’action violente.

« Il n’y aura pas de paix tant que nous n’aurons pas trouvé justice, mais nous serons non-violents », a déclaré Baker.

La manifestation de mardi conclura la BreonnaCon, un événement de quatre jours qui comprenait une conférence de presse lundi avec les familles de Taylor, George Floyd, Trayvon Martin et d’autres Noirs tués dans des fusillades policières. L’avocat Ben Crump, qui représente la famille de Taylor, l’a qualifiée de «fraternité dans laquelle aucun parent ne veut faire partie».

Plusieurs orateurs se sont également adressés à Jacob Blake, un homme noir de 29 ans qui a été abattu par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche soir, ce qui a encore déclenché des manifestations dans tout le pays. Blake serait dans un état grave.

« Cela continue de se produire », a déclaré Sarsour lundi. «Ce n’est pas une histoire du passé.»

Tessa Duvall a contribué au reportage. Hayes Gardner, The Louisville Courier Journal, @HayesGardner.

Cet article a été initialement publié dans le Louisville Courier Journal: Breonna Taylor: protestation « massive » de Louisville planifiée par Until Freedom