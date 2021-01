Chronique: Ils violent et torturent une mère hispanique devant ses enfants.Les cinq Latinos impliqués ont déjà été condamnés pour ces atrocités.C’était une vengeance contre la femme d’avoir abandonné son mari pour un autre.

Quatre jeunes hommes hispaniques de Géorgie ont été condamnés à plusieurs décennies de prison après que les autorités les ont reconnus coupables d’avoir commis plusieurs actes odieux contre une femme également résidente de la région.

Ana Bárbara López, 19 ans; Francisco Joshua Palencia, 21 ans; Josué Ramírez Aguilar et Ángela García, tous deux âgés de 22 ans, devront passer le reste ou une grande partie de leur vie derrière les barreaux après qu’il ait été prouvé qu’ils étaient les coupables de l’agression, de l’enlèvement, de l’incendie à l’eau chaude, du viol et du vol. à une femme devant ses enfants dans sa propre résidence, située à Norcross.

Le bureau du procureur du comté de Gwinnett et les enquêteurs ont présenté environ 160 éléments de preuve contre les accusés, qui ont révélé les crimes qu’ils ont commis.

Les événements remontent au petit matin du 8 mai 2017, lorsque la police de Gwinnett a reçu un appel les alertant d’une tentative de cambriolage dans une maison.

La victime a déclaré qu’elle se trouvait dans la maison avec son petit ami et ses enfants, lorsque deux hommes masqués sont arrivés et leur ont ordonné de quitter leur domicile. Lorsqu’ils ont refusé, les individus ont cassé la fenêtre d’une pièce.

Cependant, lorsqu’ils ont été avertis que la police était déjà en route, les criminels se sont retirés du quartier.

Une semaine plus tard, la femme a quitté son travail dans une boîte de nuit voisine, a pris un taxi et est allée chercher ses enfants chez une baby-sitter sans s’imaginer qu’ils l’attendaient chez elle.

Une fois, elle a franchi la porte d’entrée de son appartement avec son bébé de cinq mois et son autre enfant de trois ans a été pris en embuscade par le même couple masqué.

L’autre fils de la femme, alors âgé de trois ans, a été poussé hors de la scène par l’un des sujets.

Pendant ce temps, les individus ont commencé à battre la femme et l’ont traînée dans la cuisine, où deux grandes casseroles remplies d’eau bouillaient.

Une fois dans la cuisine, les sujets ont jeté de l’eau chaude sur la victime, provoquant des brûlures au deuxième degré au cou, à l’épaule, au dos et sur le côté. La femme a également été choquée par un pistolet paralysant.

L’accusation a déclaré que le “plus petit” des deux suspects avait emmené la victime dans la pièce où il l’avait forcée à pratiquer une fellation, puis l’avait violée. Puis le deuxième des étrangers est entré et l’a également agressée sexuellement.

Au cours de l’agression sexuelle, le garçon de trois ans de la victime a rampé dans la chambre et s’est assis sur le lit en pleurant.

Lorsqu’ils l’ont tous deux violée comme ils le voulaient, ils ont fui l’appartement et la victime s’est levée pour appeler le 911.

Plus tard, elle a réalisé que de nombreux objets manquaient dans son appartement. Parmi eux, une télévision, des bijoux, des chaussures, un sac à main et son chiot, un berger allemand de deux mois.

Les détectives de l’Unité des enquêtes sur les scènes de crime (CSI) ont récupéré des empreintes digitales qui ont par la suite été essentielles pour retrouver l’accusé.

Le premier à être arrêté et inculpé a été Josué Ramírez, qui, sous la pression, a avoué faire partie de l’attaque et révélé l’identité de l’auteur intellectuel du crime.

Il désigna José Carranza, l’ex-mari de la femme et père du garçon de trois ans de la femme. Le Hondurien a été détenu à la prison d’Irwin Immigration et à partir de là, il a tout prévu pour se venger de son ex pour avoir un autre partenaire.

En fait, l’accord était pour eux de défigurer définitivement la victime avec de l’acide, mais ils ne pouvaient pas trouver ce liquide.

Carranza, qui, utilisant sa position de père du mineur de la victime, lui parlait fréquemment pour obtenir des informations sur ses heures de travail et quand il serait à la maison.

Ramírez a reconnu avoir recruté Francisco Palencia (alias «Chino») pour l’aider à mener l’attaque.

La petite amie de Ramírez, Ángela García, et la petite amie de Palencia, Ana López, ont accepté d’aider en échange de la conservation des biens volés et de 500 dollars en espèces.

Les détectives de la police de Gwinnett ont perquisitionné les maisons des deux femmes et ont sauvé plusieurs des affaires de la femme, à l’exception de son chien. Les femmes ont été arrêtées comme complices.

García et López ont admis avoir servi de gardes le jour de l’attaque pendant que leurs petits amis attendaient à l’intérieur qu’elle rentre chez elle.

Ramírez et Palencia ont avoué avoir agressé la victime et se sont accusés mutuellement de l’agression sexuelle. Aucun ne l’a avoué comme le leur, mais ils n’ont pas non plus nié que cela ne s’était pas produit.

Les enquêteurs ont obtenu des enregistrements d’appels émis depuis la prison par Carranza et il a été constaté qu’au cours des trois semaines précédant l’attaque, il s’était entretenu à plusieurs reprises avec Ramírez et Palencia.

Il leur avait demandé de lui couper le visage et de le battre jusqu’à ce qu’il soit défiguré.

Carranza et Ramírez ont plaidé coupable avant le procès et ont été condamnés à perpétuité.

López et García ont tous deux plaidé coupables avant le procès et ont été condamnés à une peine de 30 ans.

Après avoir interrogé plus de 13 témoins, le jury a déclaré Palencia coupable de tous les chefs d’accusation et d’un délit de cruauté envers les enfants.

Palencia a été condamnée à 111 ans de prison, suivis de la prison à vie.

Terrible histoire. La bonne nouvelle est que ces criminels paient déjà pour leurs méfaits. Merci d’avoir lu ma chronique aujourd’hui dans MundoHispánico.