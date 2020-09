Par Mimi Dwyer, Kristina Cooke et Sofia Menchu

LOS ANGELES / PETEN, Guatemala (.) – Le 24 août, après avoir attendu cinq mois dans la violente ville frontalière mexicaine de Ciudad Juarez pour une audience d’asile aux États-Unis, Elida, une migrante guatémaltèque, a décidé de l’envoyer handicapée de 12 ans. le vieux fils Gustavo aux États-Unis seulement.

Elida craignait pour la sécurité de Gustavo au Mexique, après qu’un inconnu ait tenté de le lui enlever, a-t-elle déclaré. D’autres migrants lui avaient dit qu’en tant qu’enfant non accompagné, Gustavo serait détenu par des agents d’immigration américains, puis remis à son grand-père qui vit en Caroline du Sud.

Elle l’a emmené dans un parc près du pont reliant Ciudad Juarez à la ville texane d’El Paso, lui a donné son certificat de naissance, a caché des bouts de papiers avec les numéros de téléphone de la famille dans ses vêtements, l’a serré dans ses bras et l’a regardé entrer aux États-Unis. .

Le même jour, la famille de Gustavo dit que son grand-père a reçu un appel avec ce qu’ils pensaient être une bonne nouvelle – le garçon était aux États-Unis et les autorités voulaient l’adresse de la famille.

Puis, Gustavo a effectivement disparu. Aucun autre mot n’est venu sur ses allées et venues.

Elida, 44 ans, qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom pour des raisons de sécurité, était déjà déchirée par la culpabilité, sentant qu’elle avait abandonné son fils. Maintenant, elle était prise de panique.

Elle n’aurait pas appris où il se trouvait pendant près d’une semaine, jusqu’à ce qu’un blog d’information guatémaltèque publie sur Facebook que Gustavo était sous la garde du gouvernement guatémaltèque et que les autorités tentaient de localiser ses parents.

L’histoire de la disparition puis de la réapparition de Gustavo au Guatemala est emblématique de ce que les militants américains des droits à l’immigration considèrent comme un nouveau système opaque et chaotique que l’administration du président Donald Trump a mis en place pour expulser les migrants, y compris les enfants non accompagnés, pendant la pandémie.

En vertu d’une ordonnance sanitaire d’urgence publiée en mars, qui, selon l’administration Trump, est nécessaire pour arrêter la propagation du coronavirus, les États-Unis ont expulsé des milliers d’enfants non accompagnés de moins de 18 ans sans leur donner la possibilité de demander l’asile, contournant longtemps- protections permanentes en vertu de la loi américaine.

En juin, les chiffres des douanes et de la protection des frontières (CBP) indiquent qu’environ 2 000 mineurs avaient été expulsés. Les chiffres plus récents ne sont pas disponibles.

L’Union américaine des libertés civiles (ACLU), qui poursuit le gouvernement pour les expulsions, a déclaré que l’ordre allait plus loin que tout ce que l’administration Trump avait fait pour restreindre l’accès à l’asile, ne laissant « presque aucun moyen de chercher une protection ».

L’agence américaine de l’immigration et des douanes a refusé de donner des informations sur les circonstances de l’affaire Gustavo. ICE a demandé à Elida de signer des renonciations à la vie privée pour permettre à l’agence de parler d’elle et du cas de son fils. Une fois celles-ci fournies, ils ont adressé des questions au CBP, qui a refusé de commenter les détails de l’affaire.

Matthew Dyman, un porte-parole du CBP, a déclaré que l’ordonnance d’urgence s’applique à tout le monde, « peu importe leur handicap ou leur âge ».

Bien que les responsables américains aient un pouvoir discrétionnaire, le fait d’exempter des groupes de personnes de l’ordre « va à l’encontre de l’objectif général et met tout le monde en danger », a déclaré Dyman en réponse aux questions de .. Dyman a déclaré que fournir des détails sur les exemptions pourrait être exploité par des passeurs.

Alors qu’il se prépare à emmener les enfants dans leur pays d’origine, le gouvernement les a détenus dans des hôtels avec des entrepreneurs non agréés pour s’occuper d’eux, pendant des jours, voire des semaines, selon des documents judiciaires.

Les avocats affirment que les informations personnelles des enfants ne sont pas enregistrées dans les systèmes informatiques habituels, ce qui les rend presque impossibles à suivre.

L’organisation à but non lucratif Kids In Need of Defense (KIND) a déclaré qu’elle avait été en mesure d’aider environ 70 enfants grâce à un patchwork d’avocats privés, de membres de la famille et de défenseurs.

«Une goutte dans le seau», a déclaré Jennifer Podkul, vice-présidente des politiques et du plaidoyer de KIND.

L’organisation a déclaré qu’elle avait connaissance de certains enfants d’Amérique centrale qui avaient été renvoyés de l’autre côté de la frontière vers le Mexique seul, et d’autres qui avaient été envoyés dans leur pays d’origine à l’insu de leurs parents. Ils ont déclaré avoir également reçu des appels téléphoniques effrénés de parents à la recherche de leurs enfants.

La loi américaine considère depuis longtemps que les enfants ont besoin de protections supplémentaires contre la traite et l’exploitation. Avant l’ordonnance de mars, les enfants non accompagnés seraient transférés rapidement dans des foyers d’accueil de courte durée ou des refuges supervisés par le Bureau fédéral de réinstallation des réfugiés (ORR), jusqu’à ce qu’ils puissent être remis à des parrains agréés, généralement des membres de la famille.

Le réseau de l’ORR fonctionne bien en deçà de sa capacité de 13 600 lits financés par les contribuables. Au 3 septembre, il hébergeait 1 039 enfants. Environ 159 enfants placés sous garde ORR avaient été testés positifs pour le coronavirus à cette date, a déclaré l’agence dans un communiqué à ..

UNE RECHERCHE FRANTIQUE

Quatre jours après que le grand-père de Gustavo ait reçu l’appel du responsable américain, la famille n’avait toujours pas entendu parler de l’endroit où se trouvait Gustavo.

Lindsay Toczylowski, qui dirige l’Immigrant Defenders Law Center à Los Angeles, a déclaré qu’elle avait entendu parler de l’affaire par un autre avocat et avait envoyé un courrier électronique aux responsables de l’immigration pour demander où se trouvait Gustavo.

Elle a reçu un e-mail disant que l’ICE travaillait à placer Gustavo dans un refuge américain. Mais quelques minutes plus tard, ce message a été rappelé et un nouveau est arrivé d’un autre agent d’expulsion. Gustavo avait déjà été expulsé au Guatemala, seul.

Le 30 août, six jours après avoir dit au revoir à son fils, Elida a vu sur Facebook que le gouvernement guatémaltèque recherchait les parents de Gustavo «de toute urgence».

Elida était toujours à Ciudad Juarez, craignant pour sa sécurité mais aussi peur de rentrer chez elle.

‘VOULU LE MEILLEUR POUR LUI’

Elida et Gustavo ont quitté le Guatemala après avoir reçu des menaces de mort à la suite d’une dispute familiale, a-t-elle déclaré. Gustavo, qui a des membres déformés et des difficultés d’apprentissage, avait également été attaqué par un enfant brandissant une machette il y a plusieurs années.

Son pied a été coupé jusqu’à l’os et la blessure le rend toujours difficile à marcher, a-t-elle déclaré. Outre les difformités physiques avec lesquelles il est né, Gustavo a du mal à parler à des personnes extérieures à sa famille immédiate.

«Dieu a créé mon enfant de cette façon», dit-elle. « Je l’ai toujours accepté tel qu’il est. »

La mère et le fils sont arrivés à la frontière américano-mexicaine en février, prévoyant de demander l’asile. Ils ont été envoyés par les autorités américaines à Ciudad Juarez dans le cadre des protocoles de protection des migrants, une politique de Trump qui envoie des migrants non mexicains au Mexique pour attendre leurs audiences devant le tribunal américain de l’immigration.

Elida est devenue vendeuse de fruits pour gagner de l’argent pour louer une chambre et acheter de la nourriture. Le quartier était violent, a-t-elle dit, et elle craignait de quitter Gustavo pendant la journée. Un jour, alors qu’elle est allée chercher de l’eau, elle a entendu un coup de feu et a vu un cadavre gisant dans la rue.

Le 22 août, un homme a tenté de lui arracher Gustavo dans la rue, a-t-elle déclaré. . n’a pas pu vérifier indépendamment son compte, mais le groupe de défense Human Rights First a documenté des centaines d’enlèvements et d’attaques contre des migrants en attente au Mexique pour leurs dates d’audience aux États-Unis.

Deux jours plus tard, Elida a emmené Gustavo à la frontière. «Je me sentais triste parce que je l’avais quitté», dit-elle. « Mais je me suis dit que c’était pour son bien. J’ai toujours voulu le meilleur pour lui. »

C’était la première fois qu’ils étaient séparés depuis sa naissance.

Le 5 septembre, près de deux semaines après avoir traversé seul la frontière, Gustavo a retrouvé son père Juan dans leur village isolé des montagnes du nord-est du Guatemala. La réunion de famille a été organisée par des représentants du gouvernement.

Il est descendu d’un bus et a regardé autour de lui, désorienté, ont déclaré des témoins de .. Au début, il ne parut pas reconnaître son père, qui lui dit doucement: «Viens ici mon fils».

Juan le serra dans ses bras en pleurant et dit: « Regardez comment ils m’ont envoyé, ils l’ont expulsé comme s’il était adulte, comme s’il était un criminel, et c’est un enfant. »

Juan a appelé Elida pour lui dire que Gustavo était arrivé. « Parle à ta mère et dis-lui bonjour, » dit Juan à son fils en essayant de lui donner le téléphone.

Gustavo fondit en larmes et refusa de lui parler.

Il ne lui a pas pardonné de l’avoir quitté, a déclaré Elida. Puis elle, seule à Ciudad Juarez, s’est également mise à sangloter.

