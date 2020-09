Il y a plus de 3500 ans, une éruption volcanique catastrophique a frappé l’ancienne Théra, connue aujourd’hui comme l’île grecque de Santorin. Les cendres et la pierre ponce ont plu à travers la Méditerranée, et les vagues du tsunami ont déferlé sur des côtes lointaines en Crète. Dans les années 1960, des archéologues de Santorin ont découvert une colonie minoenne figée dans le temps, avec des fresques murales vibrantes décorant des maisons à plusieurs étages, toutes enterrées par des débris volcaniques.

L’éruption a été l’une des explosions volcaniques les plus puissantes des 10000 dernières années et un moment crucial de l’âge du bronze méditerranéen. C’est aussi un domaine majeur de controverse en archéologie; les chercheurs se sont disputés pendant des décennies sur la date de ce cataclysme.

Bien que cela ne règle pas le débat, un ajustement récent du processus de datation au radiocarbone réduit les possibilités. Cette nouvelle courbe d’étalonnage très attendue, un ensemble de points de données utilisés pour convertir les résultats de datation au radiocarbone en années civiles, est mise en évidence dans un numéro spécial d’août de Radiocarbone. Appelé IntCal20, il s’appuie sur près de deux fois les données de la courbe précédente, de 2013 – et peut inciter les scientifiques à réévaluer l’âge des sites, des artefacts et des événements dans le monde.

«C’est une augmentation vraiment massive de l’ensemble de données, et à chaque révision, notre capacité à dater le passé en toute confiance s’améliore», explique Thomas Higham, spécialiste de la datation au radiocarbone à l’Université d’Oxford, qui n’a pas participé à l’effort d’étalonnage. «Beaucoup de gens sont enthousiasmés par cette nouvelle courbe car elle va nous donner l’opportunité d’aiguiser nos chronologies et de mieux comprendre le fonctionnement de la terre et la façon dont la terre a changé au fil du temps.

Tous les êtres vivants absorbent le carbone 14, un isotope de carbone radioactif qui se désintègre à un rythme régulier au fil du temps. Cela signifie que les coquilles, les os, le charbon de bois et autres matières organiques que les archéologues trouvent contiennent un horodatage chimique. Découverte à la fin des années 1940, la datation au radiocarbone a transformé l’étude de la préhistoire et est devenue l’étalon-or pour établir des chronologies en archéologie. Une deuxième révolution est survenue lorsque les scientifiques ont réalisé que les niveaux de carbone atmosphérique 14 varient au fil du temps en raison des fluctuations de l’activité solaire – et, plus récemment, des bombes atomiques et de la combustion de combustibles fossiles. Ainsi, les dates au radiocarbone doivent être étalonnées par rapport à des mesures indépendantes, principalement à partir de morceaux de bois ancien. Ceux-ci ont des anneaux de croissance annuels que les scientifiques peuvent directement lier aux années civiles et peuvent également analyser le radiocarbone.

Pour les premières courbes d’étalonnage internationalement acceptées, développées dans les années 80, les mesures des cernes n’étaient disponibles que depuis quelques milliers d’années. En revanche, IntCal20 s’appuie sur près de 14 000 ans. Il comprend également beaucoup plus de mesures d’anneaux d’arbres sur une seule année que les versions précédentes, ce qui tient compte des pics de durée de vie plus courte provenant de phénomènes tels que les rafales de rayonnement solaire. D’autres mesures absolues d’archives naturelles, y compris des carottes de glace, des sédiments lacustres saisonniers et des stalagmites de grottes, prolongent la nouvelle courbe jusqu’à 55000 ans, près de l’âge le plus ancien que la datation au radiocarbone peut suivre.

Le groupe de travail international sur l’étalonnage, formé en 2002, exploite des données de manière participative pour produire de nouvelles versions de la courbe largement utilisée. Et en plus d’IntCal20, qui est destiné aux échantillons de l’hémisphère nord, le groupe a créé des courbes séparées pour les objets de l’hémisphère sud et de l’océan, qui ont des niveaux de radiocarbone légèrement différents.

Sur les 12 904 mesures brutes incluses dans IntCal20, plus de 800 proviennent de 1700 à 1500 avant JC – la section préhistorique la mieux datée de la courbe. Les scientifiques savent que l’éruption cataclysmique de Thera s’est produite pendant cette période, mais ils veulent savoir quand.

«Si vous aviez une date de calendrier vraiment bonne et ferme pour cet événement … cela signifierait que sur tout site archéologique de cette région où vous avez frappé les cendres, vous auriez une couche datée exacte», explique Charlotte Pearson, un arbre. scientifique du ring à l’Université de l’Arizona, qui faisait partie de l’effort IntCal20 et étudie Thera. «Cela rapprocherait toutes les échéances de toutes ces cultures incroyables de cette région», y compris les Minoens, les Hittites, les Hyksos et les anciens Egyptiens.

Mais la date est insaisissable. Certaines poteries et documents anciens indiquent la fin du XVIe siècle avant J.-C.; les résultats du radiocarbone ont suggéré un siècle ou plus avant. Les mesures qui sont entrées dans IntCal20 resserrent la focalisation, mais comme les plateaux de la courbe se situent dans cette plage, les données offrent des probabilités pour quelques fenêtres de temps plutôt qu’une réponse définitive.

«La principale différence est que les gammes possibles sont maintenant beaucoup plus étroites», explique Sturt W. Manning, archéologue de l’Université Cornell, qui a dirigé les premiers travaux sur le radiocarbone liés à Thera et a participé à IntCal20. L’étalonnage suggère une fin du XVIIe siècle av. la date est très probable, avec une autre fenêtre du début au milieu du 16e siècle avant JC, dit-il. Avec ces nouvelles données, l’estimation «est devenue beaucoup plus précise – mais c’est le même débat, ironiquement. Néanmoins, Pearson pense que les scientifiques se rapprochent d’une année civile pour l’événement. «Je pense que c’est datable», dit-elle. « C’est juste [a question of] lequel des documents va produire les preuves décisives. »

Avec la sortie d’IntCal20, les scientifiques et les archéologues s’attendent à une vague de nouvelles études qui recalibrent les données – et pas seulement de l’âge du bronze. La nouvelle courbe fait passer la période de transition de la fin de la dernière période glaciaire à 50 ans plus tôt. Cela peut influencer la manière dont les archéologues interprètent les données liées à l’extinction massive de la mégafaune et à l’arrivée des humains dans les Amériques – d’autres dates controversées. IntCal20 suggère également que le plus ancien fossile d’Homo sapiens connu en Eurasie, l’homme Ust’-Ishim trouvé en Sibérie, pourrait avoir 1000 ans de moins qu’on ne le croyait auparavant. Higham est particulièrement enthousiasmé par les nouvelles mesures d’il y a 50 000 à 55 000 ans; il espère que ceux-ci montreront plus sur la manière dont les humains anatomiquement modernes, migrant hors d’Afrique, ont interagi et échangé des gènes avec des humains archaïques, y compris des Néandertaliens et des Denisoviens.

Manning dit que le prochain IntCal incorporera plus de variations régionales dans les mesures de radiocarbone, expliquant peut-être les écarts par rapport à la période autour de l’éruption de Thera. «Nous sommes passés à une nouvelle génération d’exactitude et de précision», dit-il. «Avec cela viendra un nouvel accent sur exactement ce qui a été daté et comment cet âge du radiocarbone a été créé.»