La municipalité de Lago Puelo a livré 14 hectares de terres publiques

Ces derniers mois, plusieurs prises ont été enregistrées et désactivées dans la ville de Lac Puelo, dans la province de Chubut. Plusieurs d’entre eux ont eu lieu dans le lieu Radal Hill. L’une des plus récentes a eu lieu au début de ce mois, lorsque la police provinciale a vérifié un implantation illégale à proximité de la décharge municipale et expulsé sept familles qui s’y étaient installées.

Hier, autre 14 hectares de la même zone que ils avaient été usurpés puis expulsé ces dernières semaines, Ils ont été livrés à 122 familles dans le cadre d’un programme municipal créé pour répondre à la demande de logements.

En dialogue avec Infobae, le secrétaire local de planification stratégique, Federico Vercelli, a précisé le but du terrain distribué: «Il y a 122 lots pour la livraison aux familles (500 m2), un pour une école (5.000 m3), un pour un entrepôt municipal (5.000 m2), deux pour les syndicats, un pour l’association des producteurs, 15 pour l’offre publique (1.500 m2) et les espaces verts ».

122 familles ont bénéficié de l’initiative

Le fonctionnaire a indiqué que ces terres «avaient été récupérées pour avoir immédiatement collaboré avec la police. Ensuite, ils ont été conservés pendant deux semaines avec une contribution du gouvernement municipal jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de les livrer »dans le cadre du programme Registre unique des demandeurs fonciers.

Le Conseil délibératif a attribué les lots après un vote qui a eu les votes positifs des conseillers Ángel Gangemi et Norma Zurita (tous deux du Frente de Todos), Rocío Zucarelli, Luciano Gambino et Andrea Lozada (les trois derniers, de Chubut en tête) . Contre, a voté la conseillère de Cambiemos, Cristina Jara.

Le registre unique des demandeurs fonciers a commencé à être mis en œuvre en juillet. Vercelli avait expliqué à l’époque que “La spéculation immobilière dans la région a conduit les valeurs à des chiffres inaccessibles pour un travailleur”. Dans ce contexte, le maire Augusto Sanchez «Il nous a confié la mise en œuvre du programme d’aménagement du territoire, en veillant à ce que le plus grand nombre de personnes de Puebla aient leur propre maison et c’est la première étape sur la voie de la justice sociale.

Aujourd’hui plus de 350 personnes sont sur la liste d’attente en tant que candidats. Chacun d’eux a été interrogé et noté en fonction de l’urgence de ses besoins. «Nous avons travaillé avec une équipe interdisciplinaire pour évaluer chaque cas», a déclaré le secrétaire. Ainsi, la liste des premiers bénéficiaires a été établie.

Le terrain a été livré dans le cadre du programme d’enregistrement unique des demandeurs fonciers

L’un des gagnants a exprimé sa joie lors d’une conversation avec le site Con Marca Andina: «Après tant d’années à se sentir négligés, ils ont finalement tenu ce qu’ils m’avaient promis et Aujourd’hui je sais que je pourrai quitter une maison pour mes enfants“, m’a dit. Et il a ajouté: “Je n’ai pas voté pour cette administration, mais aujourd’hui, je dois être reconnaissant pour ce qu’ils ont fait car je ne m’y attendais pas et ils ont tenu ce qu’ils avaient promis.”

Vercelli a précisé que “La terre n’est pas gratuite, mais elle est concédée à une valeur fiscale et en quota.” Il a également indiqué que “ce registre reste ouvert pour avancer avec les livraisons futures et montre que la volonté de l’Etat municipal ne cautionne pas les saisies foncières et répond au problème”. Les premières estimations reflètent que Il y a environ 600 familles à Lago Puelo qui ont besoin d’un endroit pour construire leur propre toit.

