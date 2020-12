Image de l’incendie sur l’île Fraser, Queensland, Australie. 5 décembre 2020 sur une photo obtenue sur les réseaux sociaux. Sauvegardez Fraser Islands Dingoes Inc via REUTERS

MELBOURNE, 6 décembre (.) – Des résidents de Happy Valley, une municipalité côtière de l’île australienne de Fraser, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ont été évacués dimanche en raison d’un incendie de forêt.

Les flammes, causées par un feu de joie illégal, ont commencé il y a sept semaines et ont détruit la moitié de l’île, située sur la côte nord-est de l’Australie et une partie de la Grande Barrière de Corail. Fraser est célèbre pour sa forêt tropicale sur les dunes de sable et les lacs intérieurs.

Malgré tout, l’intensité de l’incendie a diminué dimanche après-midi (heure locale), a indiqué le commissaire des services d’urgence de l’état du Queensland, Greg Leach.

Les autorités locales ont expliqué que plus de 90 personnes, 38 véhicules et 17 avions travaillaient sur l’île, dont un gros pétrolier déjà préparé à l’avance pour la saison des incendies. De plus, ont-ils ajouté, un autre pétrolier était en route depuis la Nouvelle-Galles du Sud.

Le gouvernement du Queensland a exhorté les habitants à évacuer le canton dimanche après-midi.

“Partir immédiatement est l’option la plus sûre, car il sera bientôt trop dangereux de conduire”, ont déclaré les services d’incendie et d’urgence sur les réseaux sociaux. “Quiconque se trouve dans et autour du canton de Happy Valley doit quitter la région.”

Les services d’urgence dans le Queensland, où les températures ont été torrides au cours de la semaine dernière, s’occupent actuellement de 48 incendies, a déclaré Leach.

L’Australie a eu des étés plus chauds et plus longs pendant des années. La saison dernière a été surnommée «l’été noir» par le premier ministre Scott Morrison en raison d’incendies de forêt inhabituellement longs et intenses qui ont brûlé près de 12 millions d’hectares et tué 33 personnes et environ 1 milliard d’animaux. .

