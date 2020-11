Marches dans le Centro Porteño

Le centre-ville de Buenos Aires et certaines des principales entrées de la ville de Buenos Aires sont devenues le cadre de la quatrième journée de manifestations sociales cette semaine. Des demandes de primes de fin d’année à la protestation des supporters de San Lorenzo devant l’Assemblée législative de Buenos Aires, la capitale est devenue un endroit impraticable.

Dès le début, l’obélisque était rempli de manifestants d’organisations sociales et de travailleurs municipaux de Buenos Aires.

D’un côté, Des organisations telles que le Polo Obrero et le Front des organisations en lutte (FOL) coupent les deux voies du métrobus de l’avenue 9 de Julio et ils ont coupé l’avenue Corrientes pour demander une aide financière à la fin de l’année de la pandémie de coronavirus.

Manifestants d’organisations sociales dans l’Obélisque (@ RED92cadadiamas)

Les protestants réclament le gouvernement national un coup de pouce économique pour l’assistance aux salles à manger, un bonus de fin d’année et une augmentation de la carte Plan Alimentar. Il n’a pas encore été déterminé si la manifestation se poursuivra dans l’après-midi à la porte du ministère du Travail.

En parallèle, dans le même obélisque, une autre marche a lieu, commandée par le Confédération des travailleurs municipaux, où l’on tente de démontrer les bas salaires et l’insécurité de l’emploi dont souffrent les fonctionnaires dans les différentes provinces.

«Il est essentiel de mettre en place une table de dialogue pour garantir un seuil de revenu minimum décent aux travailleurs municipaux dans tout le pays. Cette caravane rend visible la grave précarité de l’emploi, les salaires d’indigence et les mauvais traitements subis par les travailleurs dans les 23 provinces», A déclaré dans un communiqué Rubén« Cholo »García, chef de l’organisation qui regroupe plus de 600 000 travailleurs.

Une situation similaire a été vécue à Puente Pueyrredón, depuis Les manifestants du Courant Combatif Classist (CCC) ont mené une manifestation en soutien aux retraités, où l’on prétend que l’adéquation des mêmes pensions “comporte une clause garantissant que les actifs ne pourront jamais être inférieurs à l’inflation”.

Les manifestants CCC à Puente Pueyrredón

“Toute formule d’adéquation des pensions doit comporter une clause qui ne doit jamais être inférieure à l’inflation et que cette formule d’actif doit contenir une augmentation qui récupère ce qui a été perdu avec le macrismo », a été assuré dans un communiqué publié par la section Retraités et Retraités de la CCC.

Dans cette manifestation, il a également été affirmé que «des mesures telles que la loi sur le toit, la terre et le travail; la contribution de solidarité aux grandes fortunes et que la dette extérieure frauduleuse soit examinée et non payée par la faim et la misère du peuple argentin “.

Cette protestation il avait sa part de tension et de violence. Après quelques minutes de démonstration, la police a déplacé les manifestants sur Mitre Avenue et ne leur a plus permis de monter sur le pont. Seules la plupart des voies en direction de la ville de Buenos Aires ont été coupées.

De votre côté, le Polo Obrero a complètement coupé l’autoroute Buenos Aires-La Plata pour réclamer des améliorations des conditions de vie, à la fois contre le gouvernement national et celui de la province de Buenos Aires.

<< Outre les revendications nationales, dans la province de Buenos Aire Nous dénonçons que le gouvernement d’Axel Kicillof a coupé la livraison de nourriture aux organisations qui composent le Frente de Lucha Piquetero en guise de punition pour avoir soutenu les familles de Guernica»A affirmé le coordinateur du Polo Obrero de La Plata, Lucas Stevani, dans des déclarations à Info Blanco sobre Negro.

“” L’aide alimentaire est retardée et il y a eu une augmentation des livraisons de nourriture qui en soi allait être très rare “, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la revendication contre le gouvernement d’Alberto Fernández est consolidée dans la protestation pour l’élimination de l’IFE et de l’ATP.

«Une inflation qui a grimpé à 5% dans l’alimentation et les annonces d’augmentation des carburants et des services Cela va nous laisser un décembre non viable pour des millions de travailleurs qui sont déjà en dessous du seuil de pauvreté et 4 millions de sans-abri, qu’ils ne peuvent ni manger », a-t-on souligné dans un texte publié par le Polo Obrero.

Les fans de San Lorenzo ont approché l’Assemblée législative de Buenos Aires pour faire pression pour le rezonage de Boedo qui leur permettrait de construire le nouveau stade

Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi une manifestation massive à l’Assemblée législative de Buenos Aires. Des centaines de fans de San Lorenzo se sont réunis là-bas, en attendant l’approbation d’un projet de loi sur le rezonage que, s’il est approuvé, il permettrait la construction d’un nouveau stade pour le club dans le quartier de Boedo.

Marcelo Tinelli et Matías Lammens étaient tous deux présents à l’Assemblée législative pour écouter le débat sur le projet de loi.

En fait, le président du club du Barça a exprimé peu de temps avant le début de la séance: «J’ai eu du mal à dormir hier soir, une belle journée, nous avons travaillé dur pour expliquer aux près de 60 législateurs tout ce qu’est le projet, ce que signifie le retour de San Lorenzo au quartier, ce qui va bien au-delà de la construction d’un stade. C’est très important. Aujourd’hui, nous allons avoir un soutien massif des législateurs, c’est ce que nous espérons. Pour rendre à San Lorenzo ce que San Lorenzo a toujours eu, ce que la dictature a emporté à l’époque. Avoir la même chose que nous avions dans les années 70. C’est ce que nous demandons, c’est ce que demandent les habitants de San Lorenzo, c’est ce que le quartier demande ».

