Photo d’archive: un homme avec un masque se promène à côté d’un magasin fermé par la quarantaine obligatoire organisée pour empêcher la propagation du coronavirus dans une rue centrale de la ville de Buenos Aires, en Argentine. 22 mai 2020. REUTERS / Agustin Marcarian

La normale est celle selon le modèle ou le modèle commun ou typique, selon la règle ou l’habituel. Mot dérivé du latin normalis et faisant référence à la norme: la place du charpentier. En d’autres termes, c’est la règle, le précepte, la directive ou le modèle auquel une fabrication doit se conformer. De la même racine vient énorme: rare, irrégulier, ex-normis, ce qui est hors norme.

Justement, ce qui nous est arrivé dans le monde avec la pandémie de Covid19 et les différentes quarantaines qui ont touché des milliards de personnes est cela: énorme. Je veux dire, anormal. Il s’est écarté de la norme, de l’habituel, de ce qui était généralisé, accepté.

Que signifie, dans ce contexte, proposer une “nouvelle normalité”, une phrase très en vogue dans les milieux politiques, sanitaires et médiatiques?

Cette réflexion commence par une approche étymologique: que signifie le mot normal? Loin d’être une abstraction ou une ressource pour la rhétorique, nous nous intéressons à la réflexion sur les trois moments qui définissent ce temps que nous vivons et souffrons: la normalité antérieure, cette anomalie présente et une «nouvelle normalité», c’est-à-dire le besoin d’imaginer une réalité, «nouvelle», que nous pouvons considérer comme «normale».

Face à des situations aussi graves, nous avons besoin d’approches profondes et, en quelque sorte, de remonter aux origines, en commençant par les mots. Dans ce cas, «à l’équipe de charpentiers», qui a établi la normalité dans laquelle nous étions.

Qu’est-ce que cet appel à une «nouvelle normalité» exprime alors que nous traversons encore les étapes instables de cette anomalie en plein développement, sinon une attitude «d’avoir du mal», de clore ce moment traumatique, de «table rase»? Plus que penser à l’avenir, quitter le présent, espérer trouver un avenir qui se produira comme par magie: Quelle est la «nouvelle normalité» pour des millions de personnes qui ont perdu leurs entreprises, entreprises, entreprises, professions; pour les centaines de millions de personnes qui ont perdu leur emploi, leurs heures de cours, leurs espaces de confinement ou d’affection, au profit de leurs proches? Cette année où des enjeux centraux de la vie humaine ont été modifiés, tels que les notions de temps et d’espace, les liens personnels et professionnels, le contact physique, les distances, les espaces partagés, ne laisseront-ils pas des traces psychologiques, attitudinales, sociales? Ce vide n’exige-t-il pas un chagrin qui l’assume et le traite pour qu’il ne nous accompagne pas demain comme un fardeau et une conséquence? On sait déjà que tout ce qui est refoulé revient comme un symptôme.

Il y aura, à coup sûr, une nouvelle normalité. Je soupçonne que ce ne sera pas celui qui sera réduit à un mot magique, mais celui qui naîtra de passer par cette anomalie et de construire la règle, les usages, le modèle qui dans les années à venir façonneront une réalité qui peut être très différente de ce que , peut-être subrepticement, nous voulons que ce soit à nouveau. Pour obtenir une dimension de ce qui s’est passé, les paroles de la chancelière allemande Angela Merkel en valent la peine, qui a déclaré que cette pandémie était la chose la plus grave qui se soit produite au niveau planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Une vision formidable? C’est peut-être, mais et quel nom permettrait alors une analyse superficielle et fugace (comme tout ce qui est superficiel) de cette circonstance?

Je pense qu’il n’est pas possible de construire cette nouvelle norme nécessaire qui surmonte les déséquilibres et les ruptures de cette pandémie et de ses conséquences sans abandonner le fantasme selon lequel, avec seulement un an d’intervalle, nous passerons de la précédente à la précédente. Parce que c’est la «nouvelle normalité» qui échappe à l’approche des impacts et défis profonds que cette anomalie a posés.

Nouveau et normal, pouvez-vous y aller ensemble? N’est-ce pas un oxymore? La nouvelle question n’est-elle pas la normalité, la normalité n’exclut-elle pas la nouvelle? Une “nouvelle normalité” ne cache-t-elle pas l’évasion d’éviter les dérivations énormes et profondes que ce monde rompt de l’ordre du quotidien – ce qui affecte le plus profondément les personnes, les liens, les institutions, les sphères productives et ouvrières – aura dans le développement de la société post-pandémique?

Cette pandémie nous a fait prendre conscience d’un aspect très significatif: la mondialisation est entrée dans nos foyers, dans nos vies émotionnelles et relationnelles, dans nos liens. Le monde s’est tellement rétréci au cours des dernières décennies qu’une épidémie en Chine est devenue une pandémie en quelques mois seulement. Et elle a été réduite par les communications, par le transit des personnes, le transport des marchandises, l’instantanéité des informations, des services et des actualités. Et une première image que nous sommes «citoyens du monde» montre, paradoxalement, par ses conséquences et brutes, les gigantesques différences et abîmes entre les populations et les sociétés qui sont loin d’être un «village planétaire» bucolique. Et, en même temps, cette invasion de notre intimité la plus profonde et la plus sacrée – notre condition humaine sociale, expérientielle, affective et solidaire – nous isole, nous éloigne, nous sépare, nous sépare. Nous rend méfiants. De plus, l’incertitude obscurcit l’avenir, nous empêche de projeter, nous enlève ce qui est le plus profondément humain, c’est-à-dire entrevoir, délimiter un demain. Le temps d’une quarantaine prolongée devient soudainement un présent répété, une répétition, une attente évidée.

C’est le panorama qui a ouvert l’interrègne que l’on ne compte plus par jours, mais par saisons. Un monde plus proche et, en même temps, plus étranger; une intimité plus intense, mais plus envahie, gardée, privée de ses affections et désirs les plus intenses; un espace exigu et restreint; un temps stagnant sans projection. Loin d’être un déni des conséquences de la pandémie et des mesures qui en découlent, je propose seulement de réfléchir à l’énorme impact (ex-normis) de l’anomalie et de demander si cela n’aura que des conséquences anecdotiques: si ce sera «l’année où nous vivons en danger », une histoire, un film ou si cela modifiait la réalité que nous connaissions.

Qu’adviendra-t-il du nouveau fossé professionnel qui pourrait s’ouvrir entre le télétravail et les activités matérielles et physiques nécessitant une présence? Un milliard d’enfants, d’adolescents et de jeunes doivent-ils continuer d’aller en classe chaque jour pour accéder aux informations qu’ils ont obtenues (bien qu’à un degré différent, il est vrai) de manière virtuelle? Et si ce n’est pas le cas, et je pense que cela ne devrait pas l’être, que feraient les enseignants en présentiel et quelle formation auraient-ils besoin pour cela? Quelles caractéristiques le commerce va-t-il développer à la lumière des nouvelles pratiques de consommation installées dans cette quarantaine? Cette anomalie est venue mettre au centre de la scène une rupture dans les modes de déplacement et de transport, de travail, d’enseignement et d’apprentissage, de communication et de relation.

Ce qui est vraiment difficile – et il ne faut pas l’ignorer – est de comprendre le sens et l’impact de cette anomalie. Et ses conséquences. Parce que c’est cela, et non pas attendre le vaccin, qui va définir la construction d’une – maintenant oui – nouvelle normalité. La quarantaine prolongée que nous avons a été un peu plus qu’une livraison en masse, un compagnon sans rôtis ronds et reportés.

Dans des situations comme celle que nous traversons, les paroles de Friedrich Nietzsche résonnent de toute leur sagesse: «Pour penser le nouveau, il faut repenser».

L’auteur est secrétaire académique de l’UNTREF et directeur du Centre de l’UNTREF pour les études du monde contemporain