Alors que le chauffeur Daniel bisogno était présent dans le dernier épisode de Fenêtrage, Sa brève apparition dans la nouvelle promo a ravivé les rumeurs selon lesquelles elle quitterait la série TV Azteca montre, dont il est resté à l’écart le mois dernier après avoir joué dans un combat acharné avec l’animateur de Gossip No Like!, Javier Ceriani.

La présence de l’acteur également dans le premier programme de Ventaneando cette année a fait sensation sur les réseaux sociaux, où il a été démontré que son sens de l’humour caractéristique donnait un autre air à l’émission également dirigée par Pati Chapoy, Pedor Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta et Ricardo Majarrez.

Les adeptes de la “Poupée”, comme on l’appelle également, ont exprimé leur bonheur pour le retour de Bisogno dans l’après-midi, bien que beaucoup aient également assuré qu’il s’agissait d’un épisode enregistré avant le punition supposée imposée parce qu’elle a appelé “Sorcière mal baisée!” Ceriani au début de décembre de l’année dernière.

“C’est bien que tu sois de retour Daniel !!”, “J’adore son style, ne le changez jamais !!”, “Merci d’avoir rendu Daniel …” ou “Ravi de voir Daniel” Les internautes ont écrit sur le compte Instagram du célèbre programme.

Mais malgré cette apparition, il était frappant que Daniel Bisogno apparaisse à peine dans la nouvelle promo du programme de 25 ans.

C’est ainsi qu’un autre internaute l’a découvert dans une publication faisant référence à Linet Puente: “Pourquoi Daniel n’est-il pas apparu dans la promo que Pati vient de mettre?”

La question n’a reçu de réponse ni dans la publication qu’il a faite ni dans le compte rendu de Pati Chapoy, où la promotion a été initialement publiée avec des commentaires fermés.

Et bien que cet utilisateur ait souligné que Daniel Bisogno n’apparaissait pas dans la publicité, la vérité est qu’il l’est, mais brièvement vers la fin du court de quelques secondes.

Comme lors des promotions précédentes, Pati Chapoy, Pedor Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta et Ricardo Majarrez portaient des robes de gala en dansant, mais le communicateur controversé a été inclus vers la fin quand ils se souviennent de leur 25e anniversaire.

La bataille entre ces deux pilotes a été l’une des plus importantes du dernier mois de 2020 et cela pourrait avoir des conséquences très claires au sein de TV Azteca, où Daniel Bisogno pourrait ne plus être vu pour les commentaires désobligeants envers Javier Ceriani il y a quelques semaines.

Le conflit entre les chefs d’orchestre de Gossip No Like! et Ventaneando a commencé lorsque les animateurs de l’émission de divertissement mexicain ont été contrariés de ne pas avoir eu l’exclusivité sur la nouvelle romance de Marjorie de Sousa.

Face à cela, Daniel Bisogno a fait des commentaires durs à Javier Ceriani, qui s’est entretenu avec l’homme d’affaires lié à Marjorie: “Pauvre diable qui n’en donne pas et qui doit chercher de fausses notes tout le temps, c’est le plus dégoûtant, mais aussi avec ce visage de sorcière mal baisé.” Bien qu’il ait reçu plus d’une critique, le chauffeur a réitéré sa position sur Twitter.

Ceriani a répondu avec colère aux commentaires et a désapprouvé qu’ils cherchaient à dévaloriser son travail en changeant de sexe, alors Il l’a appelé «misogyne», «frustré par une double vie» et «homophobe homophobe».

Depuis, le journaliste argentin a fait plusieurs révélations sur la vie cachée du pilote Ventaneando et a même diffusé des audios de personnes qui lui sont liées.

Après l’altercation, le présentateur mexicain a reposé son image dans le programme de divertissement TV Azteca et on suppose qu’il a été sévèrement puni au sein de la chaîne de télévision Ajusco, comme une suspension sans salaire et un licenciement ultérieur.

Au début, il a été spéculé qu’il pourrait officiellement revenir le 4 janvier, mais Le journaliste Alex Kaffie a assuré que ce serait le 18 du même mois.

