CONAGUA a signalé la formation de la tempête tropicale Iota dans la mer des Caraïbes

le Service météorologique et Commission nationale de l’eau (CONAGUA) a rendu compte de la formation de la tempête tropicale Iota dans les Caraïbes, provenant de la dépression tropicale 31.

Son centre est situé à 540 km au sud-sud-est de Kingston, en Jamaïque et à 1 530 km à l’est-sud-est de la côte de Quintana Roo. Ceci présente des vents maximums soutenus de 65 km / h et un déplacement vers l’ouest-sud-ouest à 6 km / h. Jusqu’à présent, il est maintenu sous surveillance, a rapporté la CONAGUA sur son compte Twitter.

Le National Hurricane Center (CNH) des États-Unis a signalé que le La tempête tropicale Iota pourrait générer des vents dangereux, des ondes de tempête et de la pluie au Nicaragua et au Honduras d’ici dimanche soir. En outre, on prévoit qu’il atteindra la force des ouragans à mesure qu’il se dirigera vers l’Amérique centrale.

Cette tempête pourrait faire des ravages dans une région qui souffre encore des séquelles d’Eta, qui a laissé plus de 120 morts et de nombreux disparus. Il s’agit de la 30e tempête nommée de la saison actuelle des ouragans dans l’Atlantique, qui cette année a établi un record.

La trajectoire d’Iota

“Sur la trajectoire prévue, Iota traversera la mer des Caraïbes centrale au cours des prochains jours ou deux et devrait approcher les côtes du Nicaragua et du nord-est du Honduras dimanche et lundi”, a indiqué le centre dans une déclaration vendredi.

Dans Le Honduras a commencé l’évacuation dans les villes de la vallée de Sula, l’une des zones les plus durement touchées par les inondations et les glissements de terrain causés par la précédente tempête tropicale Eta, ont indiqué les autorités.

Le passage de l’ETA à travers l’Amérique centrale

L’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM), continue de travailler dans les zones touchées par l’ouragan Eta en Amérique centrale, a averti qu’en plus de la catastrophe humanitaire, l’Eta pourrait être à l’origine de futures crises migratoires, car elle pourrait également aggraver l’instabilité économique et l’insécurité alimentaire.

Le chef de la mission de l’OIM au Honduras, au Salvador et au Guatemala, Jorge Peraza, a souligné que le les besoins les plus immédiats sont «la nourriture, la protection et un abri pour les personnes affectées, ainsi que d’autres articles de base qui contribuent à garantir leur dignité », a ajouté le président.

Les deux pays d’Amérique centrale viennent de subir l’impact dévastateur de l’Eta, un cyclone devenu un ouragan majeur et qui passe maintenant au-dessus de l’Atlantique converti en système post-tropical. . / Jose Valle / Archives

Si la destruction des récoltes et l’impact sur les économies locales dans certaines parties du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala sont une source de préoccupation pour le directeur général de la OIM pour l’Amérique centrale, l’Amérique du Nord et les Caraïbes, Michele Klein-Solomon.

Par conséquent, les dégâts peuvent aggraver les conditions d’instabilité économique et d’insécurité alimentaire qui avaient contraint des milliers de Centraméricains à migrer à la recherche de meilleures conditions de vie, selon Klein-Solomon.

“Ce que l’ouragan Eta a laissé derrière n’est pas seulement une énorme calamité humanitaire qui nécessite une attention immédiate, mais aussi le germe de futures crises migratoires que nous devons essayer de prévenir”, a ajouté le directeur.

Dans les pays de Honduras, Guatemala, El Salvador et Belize les équipes du L’OIM distribue des kits d’urgence, qui comprennent des ustensiles de cuisine, des matelas, des draps et des produits d’hygiène, pour aider plus de 2,5 millions de personnes touchées par le passage de l’ouragan Eta.

Photo de fichier. Des camions partiellement submergés sont vus le long d’une rue inondée lors du passage de la tempête Eta, à Pimienta, au Honduras. 5 novembre 2020. REUTERS / Jorge Cabrera

Selon les chiffres de la Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire, au moins 358 000 personnes sont temporairement hébergées dans des écoles et autres bâtiments dans ces trois pays. Au Nicaragua, où il a été le premier pays touché par Eta à son entrée en Amérique centrale le 2 novembre.

L’OIM, avec Les ONG locales et les organisations de la société civile ont livré de la nourriture et des articles d’hygiène, tandis qu’au Mexique, il distribuera de l’aide dans sept abris dans le sud du pays.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

«Jusqu’à ce qu’il rencontre quelque chose!»: Les félicitations de Chumel Torres à López Obrador chargées de critiques

Front froid numéro 13 au Mexique: de fortes pluies sont prévues du dimanche 15 au mercredi 18 novembre

Nouvelle manifestation contre les fémicides et la répression à Cancun: des femmes manifestent dans les bureaux du parquet du CDMX