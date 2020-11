C’était le choc entre le bus et la voiture à Recoleta

Le croisement de l’avenue Córdoba avec l’Équateur, dans le quartier de Recoleta de Buenos Aires, a été le théâtre de un nouvel épisode de fureur déchaîné à la suite d’une collision entre un camion Chevrolet Spin et un bus sur la ligne 109. Le conflit s’est terminé violemment: Le conducteur du camion a quitté la route après la collision avec un bâton en bois et a percuté le châssis du bus, cassant plusieurs vitres.

Un piéton a filmé une partie de l’altercation. Les images montrent le conducteur du Spin désengagé, frappant sans cesse les vitres du bus, brisant et brisant les fenêtres et les portes. En réponse, le conducteur du transport a appuyé sur l’accélérateur et a déplacé le véhicule de quelques mètres.

Une nouvelle vidéo à laquelle vous avez accédé Infobae échantillon avec plus de détails sur ce qui s’est passé. Des sources dans cette affaire ont déclaré à ce média que la discussion avait commencé deux pâtés de maisons avant le lieu où elle s’était terminée, à l’intersection des avenues Cordoue et Pueyrredón. Le collectif dirigé par José Valdez, 33 ans, et le camion conduit par Osvaldo gagliardi, 48 ans, était entré en collision latérale jusqu’à ce qu’à un moment donné, le Spin prenne les devants.

Face à cette situation, Valdez a décidé d’esquiver le plus petit véhicule de force et l’a percuté. Le bruit alors que le camion se déplaçait en raison de l’action du groupe a attiré l’attention des témoins qui circulaient dans la zone. Pour voir cela, Gagliardi, qui était déjà sorti de son camion, a pris un élément en bois et Il a porté 13 coups au transport de passagers.

L’altercation a été enregistrée par des témoins

Quelques minutes plus tard, des membres du poste de police de quartier 2 B de la police municipale sont arrivés sur les lieux. Comme le chauffeur de bus l’a dit à la police, le camion a fait une mauvaise manœuvre sur la diagonale avant l’intersection de l’avenue Córdoba avec l’Équateur, il a changé de voie et est entré en collision avec l’arrière de son stagiaire.

Des sources judiciaires ont fait remarquer à Infobae que dans son récit, le conducteur du détenu 9 à la ligne 109 a également dit aux agents en uniforme qu’un passager avait été blessé mais elle est immédiatement montée dans un taxi et est partie sans être aidée. Le béton est que Au moment où la police est arrivée, cette femme était partie.

Dans ce contexte, les deux conducteurs ont été inculpés du crime de blesser. Après avoir consulté le parquet pénal n ° 17, le procureur Walter Lopez ordonné leurs arrestations. Il a également ordonné la saisie des véhicules et de l’élément en bois. Dans le courant de ce jeudi, Valdez et Gagliardi feront l’objet d’une enquête de la Justice par visioconférence.

