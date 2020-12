Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha. . / Lillian Suwanrumpha / Archives

Bangkok, 23 décembre . .- L’ONG Mekong Migration Network (MMN) a critiqué ce mercredi que le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-ocha, a accusé des «immigrants illégaux» de la flambée de covid-19 sur un marché de fruits de mer et a demandé que leurs conditions soient améliorées pour éviter les infections.

Les autorités ont isolé des milliers de travailleurs migrants, principalement birmans et cambodgiens, sur un marché de fruits de mer et des dortoirs adjacents de la province de Samut Sakhon pour contenir une épidémie qui a accumulé plus de 1200 infections depuis jeudi dernier.

<< L'industrie des fruits de mer à Samut Sakhon, comme dans le reste de la Thaïlande, dépend fortement de migrants mal payés de Birmanie et du Cambodge qui vivent et travaillent dans des conditions où l'éloignement social et les recommandations d'hygiène ne sont pas respectés. empêcher la propagation du covid-19 », a déclaré MMN dans un communiqué.

Ainsi, il a également qualifié de “contre-productif” de blâmer l’origine de l’épidémie sur les immigrés, pour lesquels il a appelé à un meilleur accès aux services de santé sans risquer d’être victime de représailles pour leur statut juridique.

Selon les données de l’Organisation mondiale pour les migrations, entre 4 et 5 millions d’immigrants travaillent en Thaïlande, dont entre 1 et 2,5 millions sont en situation irrégulière, souvent en raison d’obstacles administratifs.

L’épidémie de Samut Sakhon, à côté de Bangkok, a sonné l’alarme dans le pays, car les infections représentent une grande partie du total accumulé en Thaïlande, ce qui ajoute plus de 5700 cas et 60 décès dus au covid-19 depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont indiqué que l’immigration était la source de l’épidémie, même si le premier cas diagnostiqué était celui d’un travailleur thaïlandais de 67 ans.

Depuis lors, ils ont isolé des travailleurs du marché et des dortoirs voisins, pour la plupart des immigrants, et ont appliqué des mesures de restriction dans la province, tandis qu’à Bangkok, ils ont annoncé la fermeture d’écoles et recommandé le télétravail dans les 12 prochains jours.

Le militant Suthasinee Kaewleklai, coordinateur de l’ONG Migrant Workers Rights Network, a déclaré à Efe que la situation sur le marché et dans les dortoirs, clôturés avec des barbelés, s’était améliorée bien qu’au début, ils manquaient de produits de base tels que l’eau et la nourriture.

Suthasinee a expliqué que de nombreux immigrants sont «nerveux» car, après avoir été testés négatifs pour le coronavirus, ils ont été envoyés dans des chambres où ils dorment bondés d’autres personnes susceptibles d’être infectées.

IMMIGRANTS AFFECTÉS DANS D’AUTRES PAYS

Les immigrants ont également souffert d’épidémies de Covid-19 dans des conditions de surpeuplement dans d’autres pays de la région comme Singapour, où les travailleurs étrangers représentent 93 pour cent des plus de 58 400 infections dans le pays.

En Malaisie, les autorités ont fermé 28 usines de Top Glove, le plus grand fabricant mondial de gants hygiéniques, en novembre en raison de la propagation du coronavirus parmi les immigrants, en partie en raison d’un manque de mesures d’hygiène.

Un autre fabricant de gants, Brightway, a été accusé cette semaine par les autorités d’avoir forcé des travailleurs étrangers à vivre dans des conditions «d’esclavage», selon le ministre des Ressources humaines S. Saravanan lui-même.