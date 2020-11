Marcelo Tinelli à l’ouverture de ShowMatch 2019 (Photo: LaFlia / Negro Luengo)

La pandémie a déplacé les fondations de la télévision argentine, modifiant tous les plans. Les fictions ont cessé d’être enregistrées (Séparé C’est un cas emblématique: il a été tronqué), les cycles en direct ont changé leur dynamique pour pouvoir continuer à être diffusé et le coronavirus a également atteint les studios de télévision, qui n’ont pas été laissés pour compte des contagions.

Dans ce scénario, le Danse 2020 ça ne pouvait pas être. Marcelo Tinelli a cherché à diffuser son ShowMatch en mai, mais l’extension de la quarantaine (à l’époque, on pensait qu’elle pouvait être levée à tout moment) a fini par ruiner leurs plans. C’est ainsi que le Chanter 2020 diffusé à la place, pour une raison simple: le chant permet une distance sociale que la danse empêche.

De cette façon, plusieurs célébrités – qui avaient même commencé à répéter les chorégraphies à la maison – ont été laissées dans le noir. Comme une chanson: “Par là”, de Coti Sorokin. Tinelli l’avait choisie pour l’ouverture du programme qui ne serait jamais diffusé. “On touche le fond et on se revoit, je tiens la main que vous me donnez avec joie, Nous tirons le voile qui cache la plus belle partie, Et nous ouvrons la porte vers l’avenir sans regarder en arrière”, est le premier paragraphe d’un sujet écrit avant la pandémie , mais cela semble opportun pour plus tard.

Mais à la fin de la journée, la relation entre Marcelo et Coti est plus que cordiale, ancrée dans le professionnel. Bien qu’au cours de ces semaines, il mute, passant à un niveau personnel, plus proche. Il arrive que le chanteur sort avec l’une des filles du chauffeur, Cande tinelli.

United: Coti Sorokin et Cande Tinelli (Photos: Instagram)

La rumeur dure depuis un moment – on parle d’une romance qui a commencé il y a des mois – mais elle a été confirmée cette semaine, avec une photo que Candelaria a postée sur son compte. Instagram: “Ke esteeees seulement avec les bons gars que vous êtes” (SIC), écrit-il à côté d’un selfie qu’il a pris avec Sorokin à Mendoza. Et cela a fini par provoquer la colère de l’ex-épouse de l’auteur de “Couleur de l’espoir”.

Ce samedi 21, la sœur cadette de la chanteuse fête son anniversaire: Juanita Tinelli a déjà 18 ans (le temps passe vite!). Et son père a publié différentes salutations sur ses réseaux sociaux. Dans l’une, il apparaît sur une photo d’archive, lisant une affiche à l’antenne à côté de sa fille – résultat de sa relation avec le danseur Paula Robles-, qui n’était qu’un enfant. “Mon beau pénis! Marcelo a écrit. Partenaire toujours! Je ne peux pas croire que vous ayez déjà 18 ans. Je t’aime tellement”.

Mais aussi, il a téléchargé une photo avec ses cinq enfants, prise dans le jardin de sa maison. Là apparaissent Francisco, Micaela, le petit Lorenzo et Cande et Juana eux-mêmes. «Joyeux anniversaire, bien-aimée Juanita. Beau samedi », a-t-il mis à côté de l’image. Et parmi le grand nombre de likes et de commentaires que le président de San Lorenzo un en particulier se démarque: Coti a laissé un cœur.

Parce que – je l’ai dit – bien que sa relation avec l’homme de Bolívar soit antérieure, le musicien fait maintenant partie de la famille, bien que son lien avec la it girl n’ait encore été défini avec aucun label, du moins publiquement.

L’année prochaine pourrait être différente de ce 2020 très particulier. Les chances de se faire vacciner sont certaines. Et dans ce cas, la télévision pourrait faire une pause et retrouver une certaine normalité. Si c’est le cas, ShowMatch 2021 ce serait une réalité. Et peut-être que «là-bas» – avec cette lettre si conforme au lendemain du coronavirus – est utilisé dans l’ouverture. Mais pour cela, il manque. Autant savoir dans quel type de relation se trouveraient Coti et Tinelli. Parce que la romance avec Cande se passe très bien. Mais de temps en temps. En matière de cœur, il convient toujours d’être prudent.

JE CONTINUE DE LIRE

Histoire répétée: la raison pour laquelle Jimena Barón aurait mis fin à sa relation avec Daniel Osvaldo

L’histoire émouvante de Maite, le scandale Cantando 2020, les luxes de Malaspina: les meilleures photos de la semaine