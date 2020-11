GUATEMALA CITY (AP) – Des centaines de manifestants ont pris d’assaut le Congrès guatémaltèque et incendié samedi une partie du bâtiment au milieu de manifestations croissantes contre le président Alejandro Giammattei et le pouvoir législatif pour l’approbation d’un budget général pour l’année prochaine qui réduire les dépenses d’éducation, de santé et de lutte pour les droits de l’homme.

Les événements violents ont eu lieu à un moment où environ 10 000 personnes manifestaient devant le palais national de Guatemala City dans le cadre d’une manifestation organisée à l’avance et au cours de laquelle les Guatémaltèques ont également condamné la corruption.

Selon les manifestants, le budget a été négocié et approuvé par les législateurs en secret, tandis que le pays d’Amérique centrale a été distrait par les conséquences des ouragans consécutifs et de la pandémie COVID-19.

Des centaines de manifestants ont pris d’assaut autour du Congrès guatémaltèque, se sont affrontés avec la police et ont incendié une partie des installations législatives. Des photographies publiées sur les réseaux sociaux ont montré que le personnel du Congrès avait placé des extincteurs et des barils bleus juste là où le composé a brûlé, qui n’avait pas de garde de police avant l’incendie.

«Nous sommes scandalisés par la pauvreté, l’injustice, la façon dont l’argent du peuple a été volé», a déclaré Rosa de Chavarría, professeur de psychologie à l’université publique de San Marcos au Guatemala.

Les pompiers ont signalé qu’une partie importante du siège du Congrès a été consumée par le feu, en particulier la section où les factures entrent.

Sur son compte Twitter, Giammattei a condamné les incendies de samedi. «Je réitère que vous avez le droit de manifester conformément à la loi. Mais nous ne pouvons pas non plus lui permettre de vandaliser avec des propriétés publiques ou privées. Quiconque aura la preuve de sa participation à ces actes criminels tombera sous le poids de la loi », a-t-il tweeté.

Samedi soir, la police guatémaltèque a utilisé des gaz lacrymogènes pour interrompre les manifestations. La police a continué d’arrêter des manifestants et des passants dans les rues du centre historique de la capitale guatémaltèque, parfois avec violence.

Plusieurs blessés et empoisonnés par les gaz lacrymogènes tirés par la police et la fumée des flammes à l’intérieur du bâtiment législatif ont été traités par les pompiers. Sur la Plaza de la Constitución, à deux pâtés de maisons de l’hémicycle, la police a également rompu avec des gaz lacrymogènes une manifestation pacifique à laquelle ont participé des enfants, des personnes âgées et des personnes avec des animaux domestiques. Plusieurs manifestants ont incendié au moins une gare routière.

La répression policière a également atteint des manifestations dans plusieurs départements, tels que Huehuetenango et Quetzaltenango, dans l’ouest du pays, où la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

Le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme a signalé que 12 civils avaient été soignés à l’hôpital de San Juan de Dios pour des blessures mineures et une intoxication. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré que la police traînait et battait deux manifestantes.

Le ministre de l’Intérieur, Gendri Reyes, a accusé les manifestants d’avoir attaqué des policiers et a déclaré que 12 auraient été blessés. «Un groupe de personnes a été attaqué par des actes terroristes, lançant des bombes incendiaires pour détruire les bâtiments du Congrès. Ils ont jeté des pierres et utilisé des armes contre les forces de sécurité civile », a déclaré Reyes dans un bref message télévisé, sans présenter de preuves.

Le mécontentement est également adressé à la Cour suprême de justice pour avoir traité le retrait de l’immunité des magistrats constitutionnels, qui, avec leurs décisions, ont stoppé plusieurs tentatives de politiciens pour arrêter la lutte contre la corruption et l’impunité. Ils protestent également contre le procureur général Consuelo Porras pour avoir demandé le retrait de l’immunité des magistrats constitutionnels et leur manque d’action dans les poursuites pénales sur certaines questions de corruption, selon les critiques.

Ce qui a rempli la patience des citoyens guatémaltèques, c’est le traitement qui a été donné à la discussion budgétaire au Congrès, qui a fini par approuver quelque 12,7 milliards de dollars tôt mercredi matin alors que la population dormait.

Le budget approuvé par 116 députés sur 160 au Congrès, parmi les députés progouvernementaux et alliés, a réduit les fonds consacrés aux soins primaires pour les patients COVID-19, à l’éducation, à la lutte pour les droits de l’homme, à l’attention à la nutrition, entre autres. En revanche, il a renforcé des ministères tels que les infrastructures et le logement qui, dans les gouvernements précédents, ont été le butin de la corruption.

En 2015, divers secteurs de la société guatémaltèque sont descendus pacifiquement dans la rue pour rejeter les allégations de corruption au sein du gouvernement du général Otto Pérez Molina. Les manifestations ont conduit à la démission de Pérez Molina, de sa vice-présidente Roxana Baldetti et de membres de son cabinet. L’ancien président et Baldetti sont tous deux en prison en attendant d’être jugés pour diverses affaires de corruption.