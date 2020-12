. / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 24 décembre . .- Une personne sur 85 a eu le covid-19 au cours de la semaine dernière en Angleterre, principalement à Londres, dans l’est et le sud-est de la Grande-Bretagne, a rapporté jeudi le National Statistical Office. (ONS) Britannique.

Le Royaume-Uni est devenu le deuxième pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections aujourd’hui, après les États-Unis.

Selon les données de l’ONS, dans la semaine du 12 au 18 décembre, un total de 645800 personnes ont été infectées par le coronavirus, soit environ une personne sur 85.

Le pourcentage a explosé en particulier dans la capitale -qui compte actuellement les pourcentages d’infections les plus élevés-, à l’est et au sud-est de l’île, avec des “positifs compatibles avec la composition génétique de la nouvelle variante du covid-19”, ONS a noté.

Les infections ont augmenté dans toutes les tranches d’âge, mais certains signes indiquent une diminution du nombre de personnes infectées par le virus parmi la population de plus de 70 ans et une légère augmentation entre les 50 à 69 ans.

Au cours des dernières 24 heures, les cas au Royaume-Uni sont passés à 39 237, selon les données de mercredi, soit une augmentation de 14 076 nouvelles infections par rapport à sept jours plus tôt.

En outre, 744 décès ont été enregistrés, le nombre le plus élevé en une journée depuis avril, portant le nombre total de décès à 69 051.

Une nouvelle variante du coronavirus a été publiquement reconnue dimanche dernier par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et on estime qu’elle se propage principalement dans la capitale de Londres avec 68% de cas positifs compatibles avec cette nouvelle mutation du virus.

Alors que dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, 65% des cas de la nouvelle variante sont estimés, selon le National Statistics Office.

La nouvelle souche peut être jusqu’à 70% plus contagieuse que la mutation précédente et pourrait expliquer l’augmentation des cas positifs dans la capitale britannique et dans le sud-est et l’est du Royaume-Uni.