Juan Cruz Real a pris les rênes d’América de Cali, en juillet, après le départ de Alexandre Guimarães, devenu champion dans la seconde moitié de 2019. L’entraîneur argentin a répondu à la critique, l’a dissipée et était le capitaine du navire “ écarlate ” arrivé au port de étoile 15, après avoir battu Indépendant Santa Fe, dans la série définitive des BetPlay Dimayor League 2020.

Le barreur de 44 ans avait un fidèle compagnon lors des matchs de campagne: la figure du Seigneur des Miracles, qui était là, à ses côtés sur le banc, et à qui il se confiait toujours.

Pour cette raison, au milieu de la célébration du titre de la peinture «écarlate», il a avoué qu’il avait fait une promesse et la remplirait. “Je marcherai du stade Pascual Guerrero à Buga”, a-t-il déclaré. L’Argentin ne fera pas seulement la tournée à pied, il a ajouté qu’il se peindrait les cheveux en rouge pour rendre hommage à la couleur représentative du nouveau champion de football professionnel colombien.

Real a également réalisé une radiographie de la route vers la gloire et a remercié l’équipe pour son engagement et ses bonnes performances. «Ces six mois ont été très difficiles. J’étais avec une barre haute et je pense que certaines personnes nous ont maltraités injustement. Vous êtes travailleur et vous avez besoin de temps pour démontrer vos qualités (…). Je tiens à remercier mes joueurs, qui m’ont tout donné pour arriver ici. De la même manière, j’espère qu’un jour un fan m’invitera à un cholao», A-t-il déclaré.

L’un des leaders du campus, Duvan vergara, a profité des célébrations pour exprimer son soutien au stratège et a envoyé un message clair à ceux qui l’ont interrogé dans les moments les plus difficiles pour les «diables rouges». «Je vous présente le meilleur masque de Colombie. Je l’aime beaucoup et il le mérite plus que quiconque. Ils lui ont donné un bâton avec tout et il l’a mis en banque », a déclaré le talentueux footballeur de 24 ans.

América de Cali a atteint le double championnat et égalé Millionnaires dans le bilan des titres de ligue locale; les deux sont l’un des Athlétique nationale, qui a 16 trophées. De plus, il a sa place dans la phase de groupes de la prochaine édition du Coupe Libertadores, est installé en quarts de finale de la BetPlay Cup en cours – phase dans laquelle il sera mesuré avec le Deportivo Pasto-, et jouera la Super League contre Indépendant Santa Fe.

