9 faits essentiels sur la pandémie de coronavirus

Crédit: Scientific American Health & Medicine Octobre 2020

Les six derniers mois ont été une éternité pour ceux d’entre nous qui s’isolent et restent à la maison. Et j’imagine qu’ils se sont également sentis comme un travail stressant pour tous les travailleurs essentiels qui se sont présentés jour après jour pour garder les gens nourris et en bonne santé. Mais pour la science et la recherche médicale, six mois est un clin d’œil relatif. La compréhension scientifique de nouvelles maladies telles que le SRAS-CoV-2 prend généralement des années, et non des mois. Considérez que le VIH a été isolé et identifié pour la première fois en 1983, et près de 40 ans plus tard, nous n’avons toujours pas de remède de bonne foi – bien que nous nous rapprochions – mais grâce aux progrès majeurs de la thérapie antirétrovirale, la plupart des personnes qui contractent la maladie peuvent mener une vie longue et saine. Certains premiers conseils sur la façon d’éviter le nouveau coronavirus étaient à peine plus qu’une meilleure estimation basée sur les connaissances antérieures (par exemple, nous savons maintenant que la transmission de surface du virus est rare). Dans l’article de couverture de ce numéro, la rédactrice en chef de Scientific American Laura Helmuth fournit une liste définitive des certitudes durement acquises que nous avons glanées à propos du COVID-19 en six mois courts (voir «Neuf choses importantes que nous avons apprises sur la pandémie de coronavirus alors Loin »).

Toujours dans ce numéro, Amy Maxmen décrit l’histoire mondiale des soi-disant jeux pandémiques que les épidémiologistes utilisent pour modéliser et prédire comment des maladies mondiales pourraient survenir et, surtout, comment nous pouvons nous préparer à les atténuer. Malgré ces exercices, elle détaille comment les États-Unis ont si mal gâché leur gestion du virus (voir «Deux décennies de jeux de guerre pandémiques n’ont pas rendu compte de Donald Trump»). Elle affirme que des traitements et des vaccins puissants pourraient être la solution pour les pays avec des flambées endémiques. Mais bien sûr, ces remèdes prennent du temps.

Cet article a été initialement publié sous le titre « A Matter of Time » dans SA Health & Medicine 2, 5, (octobre 2020)

À PROPOS DES AUTEURS)

Andrea Gawrylewski

Andrea Gawrylewski est l’éditeur des collections chez Scientific American.

Crédits: Nick Higgins

