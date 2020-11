L’histoire de la jeune fille irakienne qui accuse des abus physiques et sexuels se déroule dans la ville de San Felipe, située à l’intérieur de la région de Valaparaíso, à 150 kilomètres de Santiago, la capitale du Chili.

La plainte provient de San Felipe, une ville située à l’intérieur de la région de Valparaíso, à environ 150 kilomètres de Santiago, la capitale, une région connue pour faire partie de la vallée de l’Aconcagua. Le bureau du procureur de ce lieu Il enquête sur le crime de traite des êtres humains et attend les résultats d’un test ADN effectué sur la plaignante mineure, maintenant âgée de 15 ans, pour déterminer si les personnes avec lesquelles elle est arrivée dans le pays sont bien ses parents.

Les faits se sont révélés grâce à Claudia Salazar (45 ans) qui a révélé à un média local l’histoire de la petite réfugiée arrivée chez elle à l’âge de 13 ans. «J’ai appris de mon plus jeune fils, Ils étaient amis, ils avaient des amis communs, aussi à cause de l’environnement qu’ils connaissaient, ils ont commencé à avoir confiance et elle a avoué ce qui se passait chez elle et mon fils me l’a dit. J’ai fait des recherches avec les voisins, j’ai parlé avec eux et en effet Ils me disent qu’ils entendent des appels à l’aide et à l’aide. Elle vient chez moi très effrayée. Je lui ai parlé et l’ai serrée dans mes bras. À ce moment, il sentit ses côtes lui faire mal et Je lui ai demandé si son père l’avait frappé et il a dit oui. Elle m’a dit que son père avait essayé de l’étouffer avec ses mains, qu’il a reçu des coups à la tête avec les poings fermés et une main ouverte sur son corps, j’ai donc décidé de porter plainte auprès de la police », se rapporte.

Claudia Salazar est la femme qui a rapporté l’affaire dans un média local. Il a révélé que la fille réfugiée avait été victime de violence physique et que son père présumé avait tenté de la tuer.

Claudia a décidé de contacter un journaliste d’un journal local, El Trabajo, à San Felipe, où ils ont publié son histoire. Le but de Claudia était d’obtenir la garde officielle de la fille immigrante. Cependant, il a été accueilli avec la réponse surprenante que la fille réfugiée Il n’a pas d’identité auprès de l’état civil du Chili.

L’énigme de son origine

En engageant les procédures d’adoption de la mineure, elle a réalisé la situation irrégulière qui la touchait. Il a dit à Carlos Novoa, un journaliste du journal susmentionné, sa situation pour obtenir de l’aide. «Il y a un an et demi j’ai reçu une petite fille de nationalité irakienne, je ne sais vraiment pas si elle est irakienne ou palestinienne, nous n’avons aucune idée de l’information très bien, car l’affaire était compliquée car cette petite fille, ses parents l’ont attaquée à tel point qu’ils voulaient la tuer. J’ai déposé une plainte auprès des Carabineros, plus tard auprès du tribunal de la famille de San Felipe et en ce moment j’ai la garde d’elle à la maison, je l’ai depuis plus d’un an et demi », dit-elle.

Dans l’interview, Claudia décrit son processus et révèle la situation énigmatique qui affecte le mineur. «Le tribunal de la famille a ordonné à la fille de faire un test ADN, car Ils vont enquêter s’il y a traite des êtres humains ici. Ils doivent savoir si ces personnes sont vraiment leurs parents. Et le pire est qu’aucune information sur la jeune fille n’apparaît dans l’état civil, Nous ne savons pas comment elle a obtenu une carte d’identité, car il n’y a aucune information à son sujet dans le registre », dit-elle.

Rapport d’abus

La description de la plainte ne peut pas être explicite en raison du niveau de gravité, en outre, car elle fait partie d’une enquête en cours. C’est ce que prévient l’avocat en charge du dossier, Mario Fuentes, qui a accepté d’aider le mineur gratuitement, après l’appel public de Claudia. Infobae bavardé avec lui. Le professionnel assure qu’il est de la plus haute importance d’obtenir la vérité, d’obtenir justice et, ce que recherche la mère qui s’occupe de la fille, d’obtenir les documents juridiques lui permettant d’accéder aux avantages de tout citoyen chilien. “Il a été victime de situations terribles et indescriptibles”, selon des sources. “Comme elle est mineure, je ne peux pas préciser les détails de ce qu’elle a décrit dans le cadre de ses expériences au Chili, ainsi que dans le cadre d’une enquête”, détails.

La fille et les autres réfugiés arrivés au Chili en 2008 vivaient à la frontière entre la Syrie et l’Irak, en particulier dans le camp d’Al Tanf.

L’arrivée des réfugiés au Chili

L’histoire remonte au dimanche 6 avril 2008, jour où un groupe de 39 réfugiés palestiniens arrive au Chili, qui jusqu’à ce moment-là, vivaient à la frontière entre la Syrie et l’Irak, notamment du camp d’Al Tanf, où ils devaient rester pendant des années, après avoir été refusés dans les pays voisins. Ils ont dû endurer des conditions difficiles dans un endroit où les épidémies de scorpions et de serpents abondent, l’eau est rare et des températures extrêmes se produisent.

Le plan qui les a amenés au Chili a été administré par les Nations Unies, à travers l’agence pour les réfugiés du monde UNHCR. Il y avait un total de 39 personnes, dont 23 garçons et filles, qui faisaient partie d’un premier groupe de réfugiés qui seraient installés dans le pays, dans divers endroits comme cela avait été arrangé par la coordination du Ministère chilien des affaires étrangères, du HCR et de plusieurs municipalités réparties dans le pays. tout le territoire. Il convient de mentionner que le Chili est le pays dans lequel réside la plus grande communauté palestinienne en dehors du monde arabe, et compte plus de 300 000 personnes de cette origine.

À son arrivée, la fille avait deux ans. Après l’accueil auquel ont assisté les autorités politiques et gouvernementales, elle et ses parents présumés, ainsi que d’autres réfugiés, ont été désignés pour s’installer dans la ville de San Felipe. Une zone particulièrement agricole, qui offre de bonnes opportunités d’emploi lors de saisons de récolte de fruits spécifiques à différents mois de l’année. Une fois les réfugiés installés dans cette région, le temps a passé et il y avait aussi un oubli sur le destin et les aventures de ceux qui arrivaient autrefois de pays si lointains.

En septembre de cette année, cependant, la nouvelle qu’une femme se battait pour la garde d’une des filles qui étaient arrivées à San Felipe à ce moment-là a rappelé la mémoire des réfugiés palestiniens vivant au Chili.

Recherche au-delà des frontières

Lors de la conversation avec l’avocat Mario Fuentes, le professionnel prévient qu’il est une affaire qui pourrait être étendue à une enquête internationale s’il s’avère que les parents présumés ne sont pas leurs parents. Des informations qui seront disponibles dans quelques jours. Nous attendons les résultats ADN, et à partir de là les hypothèses seront ouvertes, avec ces résultats, nous déposerons une plainte pénale. Dans le cas où les résultats ADN montrent qu’ils sont les parents, c’est un facteur aggravant, ce qui augmente la peine. S’il est constaté qu’il y a traite des personnes, pour ne pas être les parents, d’autres enquêtes sont ouvertes pour une série de questions … pourquoi et comment est-il possible qu’une fillette de deux ans soit entrée au Chili avec deux personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de sang, et dans quelles conditions et circonstances cette fille arrive-t-elle avec ses parents », se rapporte.

Mario Fuentes est l’avocat qui a répondu à l’appel de la famille qui a accueilli le mineur, qui accuse d’avoir été victime d’abus physiques et psychologiques répétés lors de son séjour au Chili

L’enquête doit élucider au-delà des faits signalés d’abus et de mauvais traitements dont le mineur a été victime. De l’avis de Mario Fuentes, Il faut savoir dans quel but ces prétendus parents ont amené cette fille au Chili. “Il nous semble et cela attire notre attention qu’il n’y a pas de clarté quant à l’origine de la fille, compte tenu du fait qu’il existe une grande instance telle que l’ONU.”

Carlos Novoa, la journaliste du journal El Trabajo, contactée par Claudia pour rendre son histoire publique, s’interroge sur le processus par lequel les parents présumés de la jeune fille sont entrés dans le pays avec elle. «Ce qui me surprend le plus, c’est comment une fille pourrait entrer au pays sans avoir d’identité. Cela a endommagé la croisade de Claudia, qui veut parvenir à l’adoption légale du mineur. La fille étudie actuellement parce qu’elle écoute, uniquement parce que la mère soignante a parlé avec l’école pour qu’elle puisse y aller, mais sans rien de formel. Il y a eu quelqu’un qui a profité de cette situation pour la faire passer pour une fille. Nous ne savons pas si les parents sont leurs parents et clairement nous devons nous demander ce qu’il est advenu des contrôles migratoires qui n’ont pas remarqué les irrégularités », indique-t-il.

Dans les prochains jours, après avoir connu le résultat du test ADN, la cause écrira un nouveau chapitre de la justice. Si la thèse est prouvée qu’ils ne sont effectivement pas ses parents, l’enquête devra aller plus loin jusqu’à ce qu’il soit possible de découvrir pourquoi une fillette de deux ans entre dans le pays puis disparaît, sans identité depuis près de 13 ans, dénonçant les abus et les mauvais traitements. Pour l’avocat Mario Fuentes, atteindre les dernières instances c’est une responsabilité. “Cela méritera une enquête qui atteindra clairement l’ONU, sans doute”, met en garde.

CONTINUER À LIRE:

Les dessins choquants d’une jeune réfugiée syrienne