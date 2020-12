(.)

C’est peut-être la dernière semaine tranquille du dollar. Les entreprises continueront à vendre des obligations en devises étrangères, ce qui fera baisser le prix des liquidités avec règlement et le dollar boursier ou MEP, les dollars alternatifs qui dominent l’humeur du marché. Est-ce que dès lundi de la semaine prochaine, ils doivent commencer à payer les salaires et les primes.

De plus, à partir du lundi 21, l’argent de la retraite et leurs primes seront en circulation. Sont également présents les achats des touristes qui voient des avantages dans le dollar marginal pour voyager à l’étranger car il a la même valeur que le dollar de solidarité, qui est celui auquel les paiements par carte de crédit sont cotés.

Jusqu’à présent, les grands gagnants sont les exportateurs qui, pour assurer un prix pour la récolte brute, sont devenus de futurs vendeurs et ont obtenu des prix plus élevés qu’on ne l’imaginait car depuis qu’ils ont commencé à être vendus jusqu’à aujourd’hui, la valeur du futur dollar a chuté et chaque le sou qui revient est un profit pour le vendeur à terme. En d’autres termes, c’est comme si la récolte avait été vendue pour un dollar encore plus élevé que celui que le gouvernement paiera.

Les signes que le dollar “été” approche de sa fin ont été observés vendredi lorsque le “bleu” ou Le dollar gratuit a récupéré 3 $ et clôturé à 149 $. Les dollars alternatifs, quant à eux, sont restés inchangés et ont interrompu une reprise soutenue des pertes. De leur prix de pointe de 190 $, ils sont tombés à 142. L’idée de Martin Guzman, le ministre de l’Économie, pour réduire l’écart semble avoir trouvé une limite. Bien qu’il ait réussi à le réduire de près de 25%, les dollars cotés en dehors du marché officiel sont toujours au-dessus de 70% et ce pourcentage continue d’être une alerte rouge à la dévaluation.

Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán (REUTERS)

Les réserves librement disponibles qui sont à la merci de la base monétaire, c’est-à-dire des pesos qui peuvent les acheter. L’opération mathématique indique un dollar de réserve de 130 $. une dévaluation de 51% équilibrerait ces deux indicateurs. Il faut se rappeler que le dollar de gros, celui utilisé pour le commerce extérieur, a clôturé à 86,27 $ vendredi. Ce déséquilibre est ce qui empêche les exportateurs de se débarrasser de leurs avoirs parce qu’ils ne se soucient pas tant que le soja de Chicago ait atteint la valeur la plus élevée des six dernières années, comme le taux de change auquel ils vont liquider leurs avoirs.

Ce n’est pas un hasard si, ces derniers temps, des manœuvres ont été détectées pour liquider les exportations via le canal alternatif du dollar, arguant qu’il s’agissait de payer la dette extérieure et sur la base des circulaires de la Banque centrale. Les camions chargés de soja qui ont été saisis récemment près de Posadas, prêts à transborder la cargaison vers des barges qui allaient traverser le Paraguay pour les exporter à partir de là, ne sont pas non plus à l’abri de l’écart et des rétentions. Si certains camions ont été saisis, c’est parce que beaucoup sont passés. Si l’écart de change était court, personne ne risquerait ces manœuvres car le risque ne l’emporterait pas sur le gain.

Mais, au-delà de ces manœuvres illégales, la plupart des exportateurs passent par le circuit légal et pour eux il est important que le soja continue d’augmenter. Début lundi, il était en hausse de 0,68% à Chicago, le même que le maïs. Le blé se négociait à l’équilibre. Les marchés étrangers, qui sont toujours une référence pour la Bourse de Buenos Aires et les dollars alternatifs, ont montré en cours de nuit ou futurs, qui commencent à 19h30, une hausse des principales bourses du monde.

Le présage des parieurs a placé le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq au-dessus de 0,50%. Les bourses européennes ont accompagné cette croissance. A l’Est, où les bourses fonctionnaient déjà, le Nikkei de Tokyo a progressé de 0,52%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,20%. Les trois principaux indicateurs des bourses chinoises ont montré des augmentations allant jusqu’à 1%.

Les deux huiles de référence dans le monde sont également en hausse. Le Brent de l’Europe était supérieur de 0,60% et le WTI des États-Unis de 0,52%. La Banque centrale peut recevoir de moins bonnes nouvelles, à savoir que l’or a baissé de 0,22% et que le prix affecte les réserves librement disponibles. Ce qui peut compenser ce recul, c’est que l’euro, qui comprend également des réserves, a progressé de 0,18% par rapport au dollar et la livre sterling de 0,81%.

Les paris matinaux ont annoncé une bonne roue pour les marchés mondiaux et devraient infecter l’Argentine.

