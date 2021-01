(Sur le football)

Rien dans le football ne reste longtemps un secret. La recherche de talents dans ce sport est si méticuleuse et leur soif de joueurs si désespérée, qu’aucun territoire n’est laissé inexploré, ils cherchent même sous les pierres et aucune perspective ne reste inaperçue. La distance n’est pas un obstacle. L’éloignement n’est pas un facteur. Le réflecteur est si brillant qu’il n’y a plus d’anonymat.

C’est pourquoi, au cours de l’année dernière, les clubs qui sont des moteurs des principales ligues européennes se sont concentrés sur Sangolquí, une petite ville au sud de Quito, la capitale de l’Équateur. Ils se sont concentrés sur un club qui utilise rarement son propre stade compact et limité et sur un milieu de terrain adolescent qui n’a pas encore deux ans de carrière professionnelle.

Moisés Caicedo ne le savait peut-être pas – pas jusqu’à récemment – mais son nom est sur les lèvres des chasseurs de têtes et des directeurs techniques à travers l’Europe depuis des mois.

Peu de clubs du Vieux Continent, sinon aucun, ont un scout dédié à des ligues comme l’Équateur. Les joueurs émergents sont souvent vus dans des compétitions continentales en Amérique du Sud – la Copa Libertadores de América et la Copa Sudamericana – ou sont suivis dans des tournois internationaux de jeunes.

Lorsqu’un joueur d’intérêt est identifié, les membres du personnel de recrutement examinent les enregistrements de leurs démonstrations nationales et les données de performance correspondantes sur des plateformes telles que Wyscout, InStat et Scout7. Ce n’est qu’alors, si les chiffres sont positifs, que les dépisteurs – qu’il s’agisse d’employés du club ou de pigistes de confiance sur des marchés spécifiques – seront envoyés pour voir le joueur en personne.

Caicedo, un milieu de terrain dynamique et serein de 19 ans, a passé tous les tests. Le dépisteur sud-américain de Manchester United a alerté ses employeurs sur les capacités de Caicedo. L’AC Milan a constaté que les données et les notes de ses dépisteurs de talents correspondaient. Le Club Brugge, champion de Belgique, l’a également remarqué. Il en a été de même pour plusieurs équipes d’Angleterre, dont Brighton et Chelsea. Après tout, rien ne reste longtemps un secret.

Chacun, indépendamment, a déterminé que Caicedo était une proposition intéressante. Beaucoup d’entre eux ont commencé à faire des enquêtes discrètes, à faire preuve de diligence raisonnable avec le joueur et son équipe – Independent del Valle – pour savoir comment un accord pouvait être trouvé. Ils ont tous entendu le même avertissement: trouver Caicedo était la partie facile. Déterminer exactement comment le signer serait beaucoup plus difficile.

Une ascension rapide

Même à Independiente del Valle, on était surpris de la rapidité avec laquelle l’adolescent que le club avait trouvé en train de jouer à Saint-Domingue, une petite ville à quelques heures à l’ouest de Quito, s’était développé.

Lorsqu’il a déménagé à Sangolquí, Caicedo n’était pas l’un des joueurs de premier plan de l’équipe U-16 qu’il a rejoint, mais il était calme, déterminé et apprenant vite. Cette équipe était composée de plusieurs joueurs qui représenteraient l’Équateur au niveau des jeunes, mais à la fin de 2019, Caicedo les avait déjà tous surpassés.

Caicedo a fait ses débuts en championnat avec Independiente en octobre de la même année en tant que remplaçant contre la Liga de Quito. À la fin de ce mois, il avait sa première formation de départ. En février 2020, il était capitaine de l’équipe de jeunes d’Independiente qui a remporté la Copa Libertadores Sub-20. À son retour, il est allé directement à la première équipe; a fait sa première apparition dans un match de Libertadores en avril.

Bien que la rapidité de son succès ait été un peu inattendue, elle a été traitée au sein d’Independiente comme une justification du modèle du club. Bien que l’équipe ait été fondée en 1958, sa version moderne n’est apparue qu’en 2007, lorsqu’elle a été reprise – et transformée en entreprise privée – par un groupe d’entrepreneurs dirigé par Michel Deller.

“Il y avait une vision claire”, a déclaré Luis Roggiero, directeur sportif du club. «Il y a un vivier de talents en Équateur qui n’a pas eu la possibilité de se développer. Les joueurs qui avaient excellé l’avaient fait pour leur propre mérite, non parce qu’ils avaient trouvé un club ou une fédération pour les aider. L’idée était de créer un club qui concourrait au niveau national et international en trouvant nos propres talents, en les trouvant tôt et en les développant à notre manière.

Ces dernières années, Independiente a pu vendre des joueurs non seulement à des ligues qui ont une certaine tradition d’importer de l’Équateur – comme l’Argentine, le Mexique et le Brésil – mais aussi, de plus en plus, à des clubs européens. Les joueurs sont allés à Grenade et au Real Valladolid en Espagne, à Atalanta en Italie, à Brighton en Angleterre, à Genk en Belgique et au Sporting Lisbonne au Portugal.

Lorsque Caicedo a commencé à apparaître comme une star potentielle, il était clair qu’il serait le prochain à faire ce voyage.

Mais alors que davantage d’équipes européennes peuvent être conscientes d’Independiente – et de l’Équateur dans son ensemble, après une série de succès de ses équipes internationales de jeunes – comme une source de talents, le pays reste un marché inconnu pour la plupart. .

Leurs clubs, en général, préfèrent vendre à d’autres ligues sud-américaines, où les frais initiaux sont généralement plus élevés. Les agences les plus puissantes du pays ont généralement des liens bien établis avec le Brésil, le Mexique et les États-Unis. Peu d’équipes européennes ont une présence ou un point d’entrée. Pour eux, il peut s’agir d’un terrain incertain et inconnu.

Mais sur le marché des transferts de football, il y a toujours beaucoup de gens prêts à profiter de tout type d’incertitude. Pour certains opérateurs, la méconnaissance est synonyme d’opportunité.

Le combat

La plupart des clubs européens ont reçu le même commentaire lorsqu’ils ont commencé à approfondir un peu la situation de Caicedo: on leur a dit qu’il n’était pas immédiatement clair qui représentait le joueur. On ne savait pas très bien qui avait le pouvoir de convenir des conditions en son nom. «Trop d’agents impliqués», lit-on dans une note envoyée à un service de recrutement.

Dès qu’un joueur talentueux émerge, il a généralement une multitude d’agents qui planent autour de lui, lui offrant un accès exclusif à une équipe ou une ligue particulière, ou simplement la possibilité de négocier une meilleure affaire. Parfois, les joueurs signent plusieurs accords avec plusieurs agents, basés sur rien de plus que des promesses.

La plupart des personnes impliquées dans le recrutement comprennent cela comme la façon dont les choses se passent et ont toujours été dans le monde, bien que beaucoup trouvent qu’il est particulièrement difficile de trouver des accords pour emmener des joueurs d’Amérique du Sud. Cependant, le directeur sportif d’un grand club européen estime que le problème est devenu bien pire depuis que la FIFA a décidé de déréglementer les agents en 2015. “Maintenant, vous pouvez pratiquement faire ce que vous voulez”, a déclaré le directeur, qui a pris la parole sous la condition d’anonymat car il n’était pas autorisé à aborder ce sujet en public.

Et c’est précisément ce genre de bataille rangée qui a entouré Caicedo. Pendant une grande partie de sa carrière professionnelle naissante, il a été représenté par Kancha, une agence équatorienne avec une liste de jeunes joueurs et une cohorte à Independiente. Cependant, à mesure que l’intérêt des clubs augmentait, les agences, désireuses de profiter non seulement du potentiel de Caicedo, mais aussi de l’inexpérience relative des équipes dans l’achat de joueurs en Équateur, augmentaient.

Les membres de la famille de Caicedo – qui est le plus jeune de 10 frères et sœurs et a 25 neveux – ont été inondés d’offres d’agents demandant l’autorisation de le vendre. Les proches des accords, bien que non autorisés à parler officiellement des accords commerciaux privés, ont déclaré qu’ils pensaient que les proches avaient conclu des accords avec deux d’entre eux: une société basée en Allemagne, PSM Proformance, et une société argentine. PSM Proformance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Soudain, trois agences – dont Kancha – ont prétendu parler au nom de Caicedo et avoir le pouvoir de conclure un accord. Independiente, le club qui l’avait consolidé, était en effet devenu hors de propos dans la vente; Vous recevrez à peu près le même taux, quelle que soit l’agence qui conclut un accord et devrait demander une clause qui entraînera également une réduction de 30% du club sur les futurs transferts.

Mais si son club n’a pas été affecté, on ne peut pas forcément en dire autant de Caicedo. Avec de multiples agents non seulement le promouvant dans toute l’Europe, mais bombardant également les médias d’information en Équateur et ailleurs avec des indices sur son destin possible, de nombreux clubs qui avaient été séduits par l’énorme promesse de Caicedo ont décidé de se retirer. Manchester United et Milan ont tous deux choisi de ne pas être impliqués dans une situation qu’ils jugeaient trop complexe pour être résolue.

D’autres ont maintenu le cap. Brighton – actuellement considérée comme leur destination la plus probable – avait l’avantage d’une relation préexistante avec Independiente et Kancha, ayant signé un joueur des deux en 2018. Caicedo obtiendra sa signature; au final, son talent le garantit.

Ce qui inquiète ceux qui l’ont vu prospérer au cours des deux dernières années, c’est de savoir si ce sera la bonne décision pour les bonnes raisons. Jusqu’à présent, la montée en puissance de Caicedo a été, d’une manière inattendue et presque impossible, facile. Mais être exposé aux risques du marché des transferts signifie que le chemin à parcourir est semé d’embûches. Caicedo a été découvert. Maintenant, le risque est qu’il puisse encore être perdu.