Une université du Michigan a séparé les étudiants pour des discussions cette semaine sur la race et le racisme.

L’Université du Michigan-Dearborn a déclaré mercredi qu’elle regrettait les termes utilisés pour décrire les événements de «café» virtuels qui séparaient les étudiants blancs et les «personnes de couleur». Les événements visaient à «permettre aux étudiants de se connecter pour traiter les événements actuels, de partager leurs expériences liées à la race, de partager leurs connaissances et leurs ressources et de réfléchir à des solutions», selon l’université.

«L’intention initiale était de fournir aux étudiants des communautés marginalisées un espace qui leur permettait d’exister librement sans avoir à normaliser leur vie et leurs expériences, tout en offrant aux étudiants qui ne s’identifient pas comme des personnes de couleur la possibilité d’approfondir leur compréhension de la race et le racisme sans nuire ni compter sur les étudiants de couleur pour les éduquer », a déclaré l’université dans un communiqué.

Les événements ont rapidement suscité des réactions négatives.

Abed Ayoub, directeur juridique et politique de l’American Arab Anti-Discrimination Committee, a tweeté des captures d’écran d’informations décrivant les événements comme un «café non (personnes de couleur)» et «café noir, autochtone et peuple de couleur».

L’université a déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’exclure les étudiants d’une certaine race et que les deux étaient disponibles pour tout le monde sur le campus.

« Les termes utilisés pour décrire ces événements virtuels et les descriptions elles-mêmes n’étaient pas clairs et ne reflétaient pas l’engagement de l’université en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion », indique le communiqué de l’université. «L’Université du Michigan-Dearborn s’est engagée à favoriser et à maintenir un environnement de campus inclusif et encourage un dialogue permanent entre nos étudiants, nos professeurs et notre personnel sur des questions difficiles.

