Un kidnapping présumé a alerté les habitants de Santiago

Le fait a été enregistré dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Les photos montrent une personne qui a résisté à monter de force dans un véhicule privé. Les cris ont alerté les voisins, qui ont déclaré avoir été témoins d’un enlèvement. Cependant, quelques heures plus tard, la police a nié ce fait.

La situation déroutante Il a tenu en alerte les habitants du secteur Santa Isabel, situé au cœur de Santiago, la capitale du Chili. Des appels à l’aide ont commencé à se faire entendre 11 la nuit, heure locale, alors certains voisins se penchèrent par la fenêtre. Certains ont même enregistré le fait.

“Vous avez entendu une personne avec une voix masculine demander de l’aide et nous avons commencé à le sentir de plus en plus fort. Au début, avec mon partenaire, nous pensions que quelqu’un dérangeait, mais quand il a commencé à crier fort, nous nous sommes inquiétés et nous nous sommes rapprochés », dit-il. Matías Tenaú, voisin d’une copropriété avec des bâtiments à proximité à l’endroit où l’événement s’est produit.

Après la mise en ligne de la vidéo sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont commencé à chercher des explications sur ce fait.

Dans les images, vous pouvez voir comment deux hommes entrent dans un véhicule blanc vers un autre sujet. Pour la façon de le porter, ligoté et irrité, une rumeur grandissante a commencé qu’il s’agissait d’un enlèvement présumé.

«Nous ne pouvions pas voir de si près, donc avec le téléphone, nous avons essayé de zoomer et nous avons réalisé qu’il y avait deux gars qui en emmenaient d’autres. Mon partenaire a commencé à appeler les Carabineros au tournage, mais ils n’ont pas répondu. Cela a quand même attiré mon attention sur le fait que s’il s’agissait d’un enlèvement, ils étaient toujours super exposés, ils les regardaient de tous les côtés. Je pensais que la police allait arriver à tout moment », raconte Tenaú.

Cependant le matin, les informations ont été démenties par les forces de sécurité.

Les voisins ont photographié et enregistré l’enlèvement présumé, mais après une série de rumeurs, la police a nié le fait.

Par une déclaration, Carabineros a averti que c’était un cas de manque de contrôle d’un patient psychiatrique. «En raison de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles deux sujets forcent un homme à monter dans un véhicule, le procureur de permanence a ordonné que toutes les procédures soient en charge de la Brigade spéciale de police du BIPE. de la police d’enquête du PDI. Il convient de noter que plus tard Carabineros reçoit un appel téléphonique signalant un cas de violence domestique, Par conséquent, ils se sont rendus dans la rue Santa Rosa, où la police a rencontré les parents d’un Patient psychiatrique de 31 ans, qui a déclaré avoir fui le domicile lors d’une décompensation mentale, ayant été trouvé sur la voie publique et est entré de force dans le véhicule susmentionné pour rentrer chez lui, d’où à nouveau il a essayé de fuir, se jetant d’un troisième étage vers un arbre et tomber sur la route, où il a été assisté par le personnel du SAMU et transféré au poste central pour stabilisation. Avec ce qui précède, il a été exclu que le fait soit un enlèvement»Décrit la déclaration.

Au fil des heures, les commentaires ont continué à remettre en question la version fournie par la police, notamment en raison des spéculations selon lesquelles le camion qui a emmené le joueur de 31 ans était sans permis. «Certains voisins ont commencé à lancer des objets pour essayer d’arrêter ce que nous pensions être un enlèvement, mais le véhicule est parti rapidement et de là nous n’en savions pas plus sur la personne qu’ils ont emmenée“A déclaré Matías le voisin et témoin de l’événement.

CONTINUER À LIRE

L’Australie va extrader un suspect d’enlèvement vers le Chili