Photo: Invías.

L’Instituto Nacional de Vías (Invías), a autorisé le passage d’une voie sur l’autoroute Medellín – Bogotá à la hauteur de San Luis, dans le village d’El Silencio, qui avait été fermé en raison d’un glissement de terrain depuis le week-end dernier.

Tel que rapporté par l’entité, les conditions du sol se sont toutefois améliorées, Il y a un risque de glissements de terrain, il ne sera donc possible de circuler que sur une seule voie et la route restera fermée la nuit.. De plus, il a souligné que cela sera maintenu aussi longtemps que les conditions météorologiques le permettront.

Devimed, la concession en charge de l’entretien et de l’administration du Autoroute Medellin – Bogotá de Medellín à la municipalité d’El Santuario, a confirmé cette ouverture via son compte Twitter.

Après l’effondrement du week-end dernier, qui a fait deux morts et une trentaine de personnes touchées, Invías maintient la route Medellín – Cisneros – Puerto Berrío comme alternative au transport vers la capitale, qui se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit totalement sûr de traverser la zone touchée dans la municipalité de San Luis.

Quant à la route de La Línea, Invías étudie la possibilité de faire une ouverture pour la mobilisation de véhicules privés à travers la route Ibagué – Arménie, suite à une demande présentée par les Chambres de Commerce Ibagué et Arménie, qui a fait la demande devant les dates spéciales de fin d’année.

L’impact sur l’économie des départements de Tolima et Quindío, principalement dans les secteurs des transports, du tourisme et du commerce, a conduit les entités à proposer des options de mobilité au gouvernement national à cette époque, a rapporté RCN Radio.

Selon le support, Brian Bazin Bulla, président exécutif de la Chambre de commerce d’Ibagué, a indiqué que la proposition envisage d’autoriser uniquement la circulation des voitures privées, de 6h00 du matin à 6h00 de l’après-midi, à Noël, au Nouvel An et aux Trois Rois.

«Nous proposons qu’il soit activé pour que les individus puissent se déplacer, sans la cargaison, aussi longtemps que les conditions atmosphériques le permettent. À Noël, ce serait entre le 23 et le 27 décembre; le nouvel an du 30 décembre au 3 janvier et chez les rois du 9 au 12 janvier », a expliqué le gérant à la station.

De même, Bazin a déclaré aux médias que la possibilité pour les chauffeurs de camping-car d’utiliser la route Ibagué – Cajamarca – Toche – Salento – Arménie est à l’étude et, dans le cas des voitures en provenance de Bogotá, qu’ils continuent leur transit par la route Fresno – Alto. de Letras – Manizales. Pour l’instant, les tables de travail sont maintenues.

