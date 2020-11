Union Berlin joué et gagné 3-1 en tant que visiteur le match de lundi dernier dans le Prezero Arena. Hoffenheim Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre Werder Brême. Pour sa part, Union Berlin a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre SC Fribourg. Avec ce résultat, l’ensemble de Sinsheim est douzième, tandis que Union Berlin il est septième à la fin du duel.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait raison face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Dans la seconde moitié, le but est venu pour Union Berlin, qui a créé son lumineux avec une peine maximale de Max Kruse à 60 minutes. Cependant, l’équipe de Sinsheim a nivelé le jeu en établissant 1-1 grâce à un but de Munas Dabbur à la minute 80. Mais plus tard, l’équipe d’acier est allée de l’avant sur le tableau de bord en mettant le 2-1 grâce au but de Joël Pohjanpalo à la 85e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, ce qui a augmenté le score avec un but de Cédric Teuchert juste avant le coup de sifflet final, précisément en 90, concluant le duel avec un score de 3-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de Hoffenheim qui sont entrés dans le jeu étaient Robert Skov, Christoph Baumgartner, Sargis Adamyan, Klauss Oui Mijat Gacinovic remplacer Stefan Posch, Dennis Geiger, Ishak Belfodil, Florian Grillitsch Oui Munas Dabbur, tandis que les changements de Union Berlin étaient Joël Pohjanpalo, Cédric Teuchert, Marius Bulter Oui Niko Giesselmann, qui est entré pour remplacer Taiwo Awoniyi, Christian Gentner, Sebastian Griesbeck Oui Julian Ryerson.

Au total, trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Christoph Baumgartner et carton rouge à Robert Skov. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Andreas Luthe Oui Sebastian Griesbeck.

Avec ce résultat, Hoffenheim reste avec sept points et Union Berlin obtient neuf points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la compétition Hoffenheim jouera contre VfL Wolfsburg loin de chez soi, pendant Union Berlin affrontera à domicile contre Arminia Bielefeld.