Union Berlin joué et gagné 2-0 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Weserstadion. Werder Brême Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 1-0 contre Mayence 05. Concernant l’équipe visiteuse, Union Berlin est venu de battre 2-1 à domicile pour Borussia Dortmund dans le dernier match joué. Avec ce bon résultat, l’ensemble acier est quatrième, tandis que Werder Brême Il est treizième à la fin du duel.

La première équipe à marquer a été Union Berlin, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Sheraldo Becker à 12 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe d’acier, qui a augmenté les distances établissant le 2-0 grâce à un but de Taiwo Awoniyi à la 28e minute, terminant ainsi la première période avec le score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Werder Brême a donné accès à Jean-Manuel Mbom, Davie Selke, Tahith Chong, Niclas Fullkrug et Milos Veljkovic pour Léonard Bittencourt, Yuya osako, Ludwig Augustinsson, Roman Schmid et Omer Toprak, tandis que Union Berlin a donné accès à Sebastian Griesbeck, Julian Ryerson et Cédric Teuchert pour Grischa Promel, Taiwo Awoniyi et Sheraldo Becker.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les habitants ont vu deux d’entre eux (Christian brut et Davie Selke) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu quatre cartes, en particulier Robert Andrich, Grischa Promel, Florian Hubner et Sheraldo Becker.

Avec cette défaite après le match, Werder Brême il a été classé treizième du tableau avec 14 points. Union Berlin, pour sa part, il est resté à la quatrième place avec 24 points, à la place d’accès à la Ligue des champions.

Le lendemain Werder Brême sera mesuré avec Bayern Leverkusen, tandis que l’équipe d’acier jouera son match contre VfL Wolfsburg.