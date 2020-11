La Coupe d’Amérique du Sud levé le rideau assommer avec deux engagements. L’un d’eux se situe à Arena Fonte Nova dans la ville de Salvador, où Bahía reçoit une Union de Santa Fe qui cherche à continuer à faire l’histoire dans cette compétition. Avec l’arbitrage du Péruvien Kevin Ortega, le match est retransmis par ESPN et DirecTV.

Celui qui a commencé le mieux planté dans le match était le casting local, qui était actif avec le ballon à ses pieds et assez vertical avec l’intention de traquer l’arche protégée par Sébastien Moyano. Cependant, l’équipe dirigée par Juan Manuel Azconzábal il a bien relevé le jeu et est resté ordonné en défense pour contrer son rival.

Au fur et à mesure que le procès-verbal avance, le Tatengue il lâchait et commença à générer ses premières chances de danger. Gabriel Carabajal il a réussi le rythme et les attaques de l’équipe visiteuse, qui a eu sa première occasion de marquer sans faute à la 38e minute. D’un corner, le ballon est tombé au cœur de la surface de réparation. baie et, après un dégagement qui se trouvait dans la zone de danger, Juan Manuel Garcia Il a terminé avec sa tête mais a rencontré une bonne réponse de Douglas Friedrich.

À peine deux minutes plus tard, à nouveau l’attaquant de Tandil est entré par la droite et a tiré avec puissance, le gardien brésilien a donné un long rebond pour le milieu et Carabajal il ne pouvait pas dans la réponse avant une autre bonne réaction du «1».

Vers la fin de la première partie, Ronaldo Il avait sur ses pieds la chance de mettre son casting en avantage mais ne pouvait pas avant le bon drainage de Moyano. De cette façon, ils se sont reposés sans pouvoir faire de différences.

La précédente:

Le Tatengue, qui lors de sa première participation – c’était l’année dernière – a été éliminé lors de la première phase par Independiente del Valle – puis il a été sacré champion -, Il vient de quitter plusieurs équipes avec de l’histoire sur la route et laisse libre cours à son illusion. Après avoir retiré l’Atlético Mineiro du Brésil, il a battu Emelec de l’Équateur.

L’équipe argentine, qui a battu Arsenal 3-2 ce week-end en tant que visiteur et s’est installée deuxième de la zone 1 de la Coupe de la Ligue professionnelle, Il n’a pas pu compter sur le gardien Marcos Peano, le défenseur Matías Nani et les milieux de terrain Nery Layes, Leonel Bucca et Emanuel Cecchini car ils ont été testés positifs pour le coronavirus. En retour, le directeur technique Juan Manuel Azconzabal a reçu une bonne nouvelle: l’attaquant Fernando Cuqui Márquez a laissé la maladie derrière lui et faisait partie de la délégation qui s’est rendue au Brésil.

Le local, après quatre victoires consécutives (3 par Serie A et une par Copa Sudamericana), est tombé par un glissement de terrain contre Bragantino ce week-end, ce qui les met à seulement quatre unités de tomber en zone de relégation. Ceux menés par Mano Menezes viennent de quitter Nacional du Paraguay (6 contre 1 au total) et Melgar du Pérou (il a clôturé la série 4 à 1).

Le retour aura lieu le 1er décembre, le 15 avril. Le vainqueur de ce croisement sera mesuré dans la prochaine instance contre le vainqueur de l’affrontement entre Défense et Justice et Vasco da Gama.

Formations:

Baie: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca ou Anderson Martins, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elías; Fessin, Rodriguinho et Elber; Gilberto. DT: Mano Menezes.

Syndicat: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván, Claudio Corvalán; Martín Cañete, Sebastián Assis; Javier Cabrera, Gabriel Carabajal, Franco Troyanski; et Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Stade: Arena Fonte Nova.

Arbitre: Kevin Ortega (Pérou).

Télévision: ESPN et DirecTV Sports.

