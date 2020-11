Universal Pictures a conclu un autre accord avec une grande chaîne de cinéma pour raccourcir la fenêtre de projection de trois mois à 17 jours dans un effort pour s’adapter aux nouvelles réalités de l’industrie cinématographique.

Universal et Cinemark ont ​​annoncé lundi un accord pluriannuel qui garantit trois week-ends complets, ou 17 jours, d’exclusivité dans les salles pour les longs métrages Universal et Focus avant qu’un film puisse être disponible à la location à la demande. Mais les films qui rapportent 50 millions de dollars ou plus lors de leur week-end d’ouverture devront rester exclusivement dans les salles pendant cinq week-ends complets, soit 31 jours.

Le studio hollywoodien à l’origine des franchises «Fast & Furious» et «Jurassic World» est le seul grand studio à avoir conclu ce type d’accord avec les grandes chaînes de théâtre. , qui ont respecté la fenêtre habituelle de 90 jours jusqu’à présent, mais probablement pas la dernière.

Cet été, Universal a conclu un accord similaire avec la plus grande chaîne des États-Unis, AMC Theatres.

“L’association centenaire d’Universal avec l’exposition est fondée sur l’expérience cinématographique et nous sommes plus que jamais déterminés à permettre au public de découvrir nos films sur grand écran”, a déclaré Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment, dans un communiqué. Groupe.

Bien que les conditions spécifiques n’aient pas été divulguées, il existe un élément de partage des bénéfices dans les locations à la demande entre le studio et les exposants.

«Nous avons discuté avec plusieurs studios de la création d’une version de fenêtre dynamique pendant un certain temps, même avant COVID», a déclaré le PDG de Cinemark, Mark Zoradi. “Avec COVID et la quantité réduite de contenu, il était judicieux d’accélérer cela.”

Zoradi a déclaré que Universal avait une perspective innovante en introduisant cet accord “mutuellement avantageux”, et il ne serait pas surpris si d’autres studios font de même.

La flexibilité pour garantir que les versions majeures aient une fenêtre exclusive plus longue dans les salles de cinéma était la clé pour l’entreprise. Chaque film sera évalué au cas par cas pour définir quand il sera disponible à la demande. Une fois qu’ils auront atteint ce format, la plupart continueront dans les cinémas simultanément.

Universal et Focus ont encore plusieurs films au programme de sortie pour le reste de l’année, y compris l’animation “The Croods: A New Age”, qui sortira le 25 novembre ainsi que le Le film de Tom Hanks «News of the World» et «Promising Young Woman», qui sortira à Noël.

Cinemark, qui exploite des marques telles que Century, Tinseltown et Rave, exploite environ 332 cinémas aux États-Unis et 202 à l’international. Environ 90% de ses salles aux États-Unis sont actuellement ouvertes conformément à la réglementation locale en vigueur.