BUENOS AIRES, 9 décembre (.) – L’Indice de la production manufacturière industrielle (IPIm) de l’Argentine a chuté de 2,9% d’une année sur l’autre en octobre, coupant une amélioration observée le mois précédent, a déclaré mercredi l’Institut national des statistiques et des recensements ( INDEC).

L’INDEC a souligné que l’indice de la série désaisonnalisée reflétait une baisse de 2,5% par rapport à septembre.

“En octobre 2020, onze des seize divisions de l’industrie manufacturière ont affiché des baisses d’une année sur l’autre”, a déclaré l’organisme statistique.

Il a ajouté qu’en raison de son incidence au niveau général, il y avait des baisses dans «Vêtements, cuir et chaussures», 24,0%; “Industries des métaux de base”, 10,7%; «Raffinage de pétrole, coke et combustible nucléaire», 21,6%; «Aliments et boissons», 2,5%; “Produits métalliques”, 13,4%; “Véhicules automobiles, carrosseries, remorques et pièces automobiles”, 9,1%, entre autres.

La variation de l’IPIm dans les dix premiers mois de l’année cumule une baisse de 9,9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cet indicateur provient d’une hausse de 3,4% en septembre et en décembre de l’année dernière, il s’agissait de l’amélioration précédente avec 1,4%.

– Pour plus d’informations, voir (Rapport de Jorge Iorio, écrit par Jorge Otaola, édité par Walter Bianchi)