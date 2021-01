(Mettre à jour avec des citations, ajouter des détails)

MEXICO CITY, 27 janvier (.) – L’homme le plus riche du Mexique, Carlos Slim, est hospitalisé dans la capitale depuis le début de la semaine après être tombé malade du COVID-19, a déclaré mercredi son porte-parole à .. L’homme d’affaires de 80 ans est en «très bonne» santé.

Lundi, le fils du magnat, Carlos Slim Domit, a rapporté que son père avait contracté le coronavirus mais que, plus d’une semaine après avoir présenté des symptômes bénins, sa santé évoluait favorablement.

“Il est hospitalisé et va très bien”, a déclaré Arturo Elías à ., révélant que, depuis lors, Slim est resté à l’Institut national des sciences médicales et de la nutrition, situé dans le sud de Mexico.

“Il est là pour suivre un traitement”, a-t-il ajouté.

En raison de son âge, Slim appartient au groupe de population le plus à risque de tomber gravement malade après avoir contracté le coronavirus, qui a fait plus de 152000 morts dans tout le Mexique.

La fortune de Slim et de sa famille, calculée à 59,9 milliards de dollars selon le magazine Forbes, le place comme l'homme le plus riche du Mexique et le 21e au monde. Sa famille contrôle América Móvil, le plus grand fournisseur de télécommunications d'Amérique latine.