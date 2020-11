(Ajuster le titre et ajouter l’intervention de la banque centrale)

Par Jorge Otaola et Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 2 nov. (.) – Les actifs de l’Argentine ont clôturé en hausse lundi, en début de mois où les achats d’opportunité prédominaient au milieu des doutes sur l’avenir de l’économie, face aux craintes mondiales de l’avancée de la COVID-19 et l’incertitude que suscitent les élections présidentielles aux États-Unis.

Les augmentations des ADR argentins et les améliorations générales des marchés ont contribué à la reprise des prix intérieurs, bien qu’avec des volumes contrôlés et une sélectivité commerciale notoire, ont déclaré les opérateurs.

Pour montrer des signes de tranquillité, le ministère de l’Économie a signalé avant l’ouverture des marchés que le Trésor ne demandera pas d’“ avances transitoires ” à la banque centrale (BCRA), à un moment où les yeux sont braqués sur la forte pression des taux de change.

«À la fin de la (dernière) semaine, l’écart de change entre le (peso) officiel et le (stock) ‘CCL’ (‘Cash with Settlement’) a atteint 100%, atteignant environ 95%. Objectif partiellement atteint (gouvernement) à court terme, il reste à analyser si à l’avenir ce régime semble viable pour continuer à réduire la distance entre le dollar officiel et ses parallèles », a déclaré le cabinet de conseil Invecq.

Le pays sud-américain développe des pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour renégocier un accord de 2018 et pourquoi il a déjà reçu environ 44 milliards de dollars.

* Les obligations OTC ont enregistré une amélioration moyenne de 1,6%, contre un effondrement de 10,5% en octobre et avec des rendements en dollars atteignant, dans certains cas, 17%, reflétant clairement l’incertitude des investissements.

* Le risque pays préparé par la banque JP Morgan a baissé de 17 unités, à 1465 points de base vers 17h00 heure de Buenos Aires (2000 GMT), loin des 1083 points en septembre après un swap de dette avec des créanciers privés pour environ 100000 millions dollars, mais plus loin que les 1 503 points records enregistrés vendredi.

* “La résurgence des épidémies de COVID-19 en Europe et aux États-Unis, ainsi que la prudence dans les jours précédant les élections présidentielles du 3 novembre dans ce dernier pays, ont mis la pression sur les valorisations des actifs financiers argentins (récemment)”, a-t-il déclaré. l’agent de règlement et de compensation Puente.

* Un comité de créanciers de la province argentine de Buenos Aires a déclaré lundi avoir engagé un cabinet juridique pour le conseiller sur le processus de restructuration de quelque 7 milliards de dollars d’obligations en raison du “manque d’engagement constructif de la part du Province”.

* Le peso de gros s’est déprécié de 0,46% à 78,68 / 78,69 pour un dollar, avec la réglementation de la liquidité de la BCRA. L’entité monétaire a accumulé des ventes d’environ 1 080 millions de dollars de ses réserves en octobre pour soutenir le prix de la devise, ont commenté les traders et sur la base des données de ..

* “Avec un ajustement plus important (dépréciation journalière plus élevée), (la BCRA) a attiré certains vendeurs qui en ont profité. De cette manière, l’entité monétaire a pu mettre la main sur ces excédents, (pour lesquels les opérateurs) estiment qu’elle aurait pu acheter quelque chose de plus de 50 millions de dollars », a déclaré Sebastián Centurión, analyste chez ABC Mercado de Cambios.

* Plus tard, un porte-parole de la BCRA a déclaré que l’entité “avait acheté 88 millions de dollars au titre du solde des interventions sur le marché officiel. Il y a eu une liquidation importante des devises étrangères. C’est un bon début de mois. Le premier jour ouvrable de septembre et Octobre avait été un vendeur net. “

* Les opérateurs ont convenu qu’il y avait à nouveau une congestion sur les pages Web des banques pour l’achat des 200 dollars autorisés comme épargne mensuelle, qui s’est clôturée à 138,21 pesos selon le prix de la devise de détail de Banco Nación. Cette transaction est soumise à une taxe de 30% et un autre 35% déductible des revenus ou des biens personnels.

* La Chambre de l’industrie pétrolière (CIARA) et le Centre des exportateurs de céréales (CEC), entités qui représentent 40% des exportations argentines, ont déclaré qu’au cours du mois d’octobre, les entreprises du secteur avaient réglé 1715,5 millions de dollars, ce qui il est inférieur de 4% à celui de septembre. Le montant réglé depuis le début de l’année s’élève à 16 849,3 millions.

* Les devises des marchés alternatifs se sont échangées avec des hauts et des bas, où la bourse “ CCL ” a progressé de 1,6% à 145,4 pour un dollar, et le “ dollar européen ” de l’Electronic Open Market (MAE) a gagné 2,8% à 139,2 unités.

* De son côté, le poids dans la bande informelle a à peine augmenté de 0,6%, à 164/168 pour un dollar, contre un creux historique de 195 unités à vendre constaté le 23 octobre. Ainsi, les écarts de taux de change variaient entre 76,9% et 113,5%.

* “Tant qu’il n’y aura pas de signe de plus grande modération budgétaire et monétaire au sein d’un macro programme qui génère de la confiance, il sera très difficile pour la prise (du taux de change) de devenir plus flexible”, a déclaré Roberto Geretto, économiste à Banco CMF.

* L’indicateur S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a augmenté de 4,81%, à la clôture provisoire de 47467,65 unités, après avoir accumulé une baisse de 13,75% la semaine dernière et un gain de 9,77% en octobre contre la couverture avec la «CCL» de la dépréciation du peso.

* Le courtier Tavelli y Compañía a déclaré que la trilogie «Elections-Covid-Stimuli» fixe l’agenda aux Etats-Unis et que cela a un impact direct sur les marchés émergents.

(Rapport de Jorge Otaola et Walter Bianchi)