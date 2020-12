(Ajouter des détails)

CARACAS, 12 décembre (.) – L’opposition vénézuélienne, dirigée par Juan Guaidó, organisait samedi une consultation de rue, une tentative de maintenir la manifestation en vie contre le gouvernement du président Nicolás Maduro.

La consultation, qui a démarré virtuellement lundi et samedi est la seule séance en face à face, vise la participation de quelque 7 millions de Vénézuéliens, dont au moins 50% de migrants à l’étranger, selon les organisateurs.

Le parlement, présidé par Guaidó, a approuvé en novembre les trois questions de la consultation qui ne sont pas contraignantes, et cela n’aurait pas non plus de conséquences immédiates au-delà de montrer la musculature de l’opposition après les élections législatives du 6 décembre, dans lesquelles l’opposition a appelé à s’abstenir. considérant qu’ils manquaient de conditions de transparence et d’équilibre.

Lors des élections de dimanche dernier, le taux de participation était de 31% des 20,7 millions d’électeurs inscrits, et bien que le parti au pouvoir ait gagné, son nombre d’électeurs était inférieur à celui de 2015, ou des élections législatives précédentes.

L’opposition d’une partie des résultats est attendue en fin de journée.

Jeudi, Maduro, qui assure que Guaidó est une “marionnette” des Etats-Unis, a déclaré qu ‘”aucune consultation Internet n’a de statut constitutionnel (…) Personne ne pourrait penser qu’une consultation Internet a une valeur juridique”.

Samedi, les Vénézuéliens qui occupent quelque 3000 postes informels installés sur les places et les avenues du pays devront répondre s’ils veulent que Maduro quitte ses fonctions, s’ils rejettent la “fraude” aux élections législatives et s’ils veulent que les négociations avec la communauté internationale les aident. un changement de gouvernement et aborder la crise humanitaire. (Reportage de Vivian Sequera et Deisy Buitrago)