BUENOS AIRES, 28 novembre (.) – Portant le maillot de l’équipe nationale argentine avec son numéro historique 10 dans le dos et sa silhouette caractéristique à l’avant, les clubs Racing Club de Avellaneda et Unión de Santa Fe et les juges du match ont donné samedi le coup d’envoi d’une série d’hommages de football nationaux à l’idole Diego Maradona, décédé mercredi d’un arrêt cardiaque.

Au stade Presidente Perón de Avellaneda, où le Racing a battu Unión 1-0, les joueurs se sont rassemblés dans le cercle central autour d’un lutrin avec une photo de Maradona, mais avec des applaudissements au lieu de la minute de silence qui a eu lieu dans différentes compétitions. du monde.

Dans le même temps, l’organisation a accompagné la cérémonie avec la chanson “ La mano de Dios ”, la préférée de l’ancienne star parmi les plus de 50 qui lui sont consacrées dans sa carrière, et aussi avec le récit radio le plus célèbre du deuxième but contre l’Angleterre dans le Coupe du monde 1986.

Des drapeaux avec des messages allusifs, un cerf-volant bleu et blanc avec le 10 attaché à un ballon d’hélium en forme de boule et l’image de Maradona sur les écrans du stade ont complété la scène, en plus du changement de nom du tournoi, qui a été rebaptisé Coupe Diego Maradona.

Dans le match, qui à 10 minutes avait à nouveau l’image de «Pelusa» sur les écrans, Racing s’imposait grâce à un but à 40 minutes de Carlos Alcaraz, après une contre-attaque menée par Walter Montoya.

Avec cette victoire, le Racing a coupé une séquence de quatre défaites consécutives depuis la reprise du championnat argentin.

Dans un autre match de la journée, Gimnasia y Esgrima La Plata, l’équipe dirigée par Maradona, a battu Vélez Sarsfield 1-0 en tant que visiteur avec un but à la 21e minute de Maximiliano Coronel.

“Nous venons d’un coup émotionnel très dur, mais nous avons pris ce que Diego nous a appris, qu’il y a toujours un plus”, a déclaré le Paraguayen Victor Ayala à la télévision locale en larmes.

“C’était un père pour nous, il nous appelait à chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, et nous sommes heureux de lui apporter cette victoire”, a ajouté le milieu de terrain.

De son côté, River Plate s’est imposé 2-0 contre Rosario Central et Independiente a battu Colón de Santa Fe 2-1, tandis que Godoy Cruz et Banfield ont égalisé sans buts.

Pendant le week-end, dans d’autres sports développés dans le pays, comme le football féminin, le basket-ball et la course automobile, les hommages à Maradona se démarquent également.

En outre, la télévision argentine présente des programmes spéciaux consacrés à la mémoire de l’ancienne star du football. (Rapport de Ramiro Scandolo, rapport supplémentaire de Jorge Otaola. Edité par Carlos Calvo Pacheco)