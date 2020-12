(Mise à jour avec remplacement de service)

14 décembre (.) – Les services d’Alphabet Inc tels que YouTube, Gmail et Google Drive ont été restaurés pour la plupart des utilisateurs lundi, à la suite d’un crash de service mondial qui a affecté des milliers d’utilisateurs.

Le site Web de Google qui signale les pannes indique que les services qui ont été affectés pendant près d’une heure devraient être réapprovisionnés pour la plupart des utilisateurs.

L’entreprise possède certains des services Internet les plus utilisés au monde. YouTube compte plus de 2 milliards d’utilisateurs connectés chaque mois, et les internautes regardent plus d’un milliard d’heures de vidéo sur sa plate-forme.

“Nous sommes de retour et travaillons!”, A déclaré la plateforme vidéo dans un tweet. Il avait précédemment tweeté que beaucoup de ses utilisateurs avaient des problèmes pour y accéder.

Selon le site Web de surveillance des pannes DownDetector, plus de 12 000 utilisateurs de YouTube ont été touchés dans diverses régions du monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde.

Certaines pannes d’applications Google ne sont pas rares, mais lundi a perturbé tous ses services populaires, y compris Google Hangouts, Google Chats et Google Meet, des produits que les gens ont beaucoup utilisés pendant la pandémie COVID-19. (Rapport de Subrat Patnaik à Bangalore; édité en espagnol par Benjamín Mejías Valencia et Javier López de Lérida)