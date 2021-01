(Développez avec les commentaires du ministère brésilien de la Santé, ajoutez des détails)

TOKYO, 10 janvier (.) – Le ministère japonais de la Santé a déclaré dimanche avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus chez quatre voyageurs en provenance de l’État brésilien d’Amazonas, marquant un autre bond dans les mouvements de la pandémie.

Un haut responsable du ministère a déclaré que des études étaient en cours sur l’efficacité des vaccins contre la nouvelle variante, qui diffère des mutations hautement infectieuses trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui ont entraîné une forte augmentation des cas.

“Pour le moment, rien ne prouve que la nouvelle variante trouvée chez ces voyageurs du Brésil est hautement contagieuse”, a déclaré Takaji Wakita, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, lors d’un briefing du ministère de la Santé.

Sur les quatre voyageurs arrivés à l’aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier, un homme dans la quarantaine avait des problèmes respiratoires, une femme dans la trentaine avait mal à la tête et à la gorge, un jeune adolescent avait de la fièvre et une autre femme, Egalement adolescent, il ne présentait aucun symptôme, selon le ministère de la Santé.

Tous les voyageurs sont en quarantaine à l’aéroport de Tokyo, a déclaré le ministère brésilien de la Santé.

Après avoir connu une forte augmentation des cas de coronavirus, le Japon a déclaré jeudi l’état d’urgence à Tokyo et dans trois préfectures voisines de la capitale.

Les cas dans tout le pays sont passés à 289 000, avec 4 061 décès, selon la chaîne publique NHK.

Le Brésil est le pays le plus durement touché par la pandémie en Amérique latine. Samedi, il a signalé plus de 8 millions de cas documentés et plus de 200 000 décès dus au COVID-19, selon les dernières données officielles. (Reportage de Kiyoshi Takenaka. Édité en espagnol par Marion Giraldo et Andrea Ariet à Gdansk)