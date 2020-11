(Ajouter des informations)

MEXICO CITY / NEW YORK, 16 novembre (.) – Le gouvernement mexicain a procédé lundi à une opération de refinancement de la dette sur le marché international pour 6,6 milliards de dollars, qui comprenait le placement d’obligations à forte demande, a déclaré le secrétaire. du Trésor dans une déclaration.

L’opération, qui comportait trois volets, comprenait l’émission de deux nouveaux billets: un pour 10 ans pour 1825 millions de dollars à échéance 2031 et un coupon de 2659%, et un autre pour 40 ans pour 1800 millions de dollars à échéance en 2061 et un Coupon de 3,771%.

Cette transaction a atteint une demande maximale de quelque 16 000 millions de dollars, soit 4,4 fois le montant placé, à un moment où les taux d’intérêt au Mexique semblent attractifs par rapport à ceux des autres pays d’Amérique latine, selon les spécialistes.

“Les taux de coupon des deux obligations représentent les niveaux les plus bas atteints jusqu’ici par le gouvernement fédéral pour la dette en dollars”, a déclaré le Trésor dans son communiqué.

Le deuxième volet de la transaction était un échange de 3 milliards de dollars d’obligations échéant entre 2023 et 2050 pour le nouveau papier à 10 ans et de titres arrivant à échéance entre 2046 et 2050 pour la nouvelle émission à 40 ans.

Et un troisième volet sera l’exécution d’une clause d’échéance anticipée de deux obligations arrivées à échéance en 2022, ce qui réduirait de 75% le fardeau des paiements au gouvernement pour cette année et qui a également été financée par les nouvelles émissions.

“# Le Mexique effectue ce type de transactions de refinancement lorsqu’il identifie des opportunités appropriées sur le marché et qu’elles sont effectuées sans encourir de dette supplémentaire”, a déclaré Gabriel Yorio, sous-secrétaire aux Finances, sur son compte Twitter. (Rapport d’Abraham González et Sharay Angulo à Mexico, et Miluska Berrospi à New York; édité par Miguel Ángel Gutiérrez)