Dans l’image un record d’Urban Meyer, qui est le nouvel entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville de la National Football League (NFL). . / Rhona Wise / Archives

Jacksonville (Floride, USA), 15 janvier . .- L’étape universitaire d’Urban Meyer s’est terminée après avoir accepté de devenir le nouvel entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville de la National Football League (NFL) .

L’acquisition de Meyer permet aux Jaguars, l’une des pires franchises de la NFL, de décrocher l’un des entraîneurs universitaires les plus titrés de l’histoire de la NCAA, qui visera à donner un changement radical à la franchise à laquelle il arrive.

“C’est un grand jour pour les fans de Jacksonville et de Jaguars partout”, a déclaré le propriétaire de l’équipe Shad Khan dans un communiqué.

“Urban Meyer est ce que nous voulons et avons besoin, un leader, un gagnant et un champion qui exige l’excellence et produit des résultats.”

Khan a également déclaré que “si Urban jouit déjà d’un héritage de football que peu de gens égaleront, sa passion pour l’opportunité qui lui est présentée ici à Jacksonville est unique, exceptionnelle.”

L’embauche de Meyer intervient après une communication régulière entre lui et les Jaguars et le nouvel entraîneur ayant formé un staff d’entraîneurs, y compris des assistants des rangs universitaires, avant d’accepter Jacksonville.

“Je suis prêt à entraîner les Jaguars de Jacksonville”, a confirmé Meyer dans un communiqué. “Jacksonville a une base de fans enthousiastes et ils méritent une équipe gagnante.”

Meyer a déclaré que “avec les opportunités à venir dans le repêchage de la NFL et le soutien solide des propriétaires, les Jaguars sont bien placés pour être compétitifs et gagnants”.

Le nouvel entraîneur-chef des Jaguars a souligné qu’il avait analysé la décision sous tous les angles et que c’était le bon moment pour Jacksonville et pour lui de venir dans la NFL.

«Je suis enthousiasmé par l’avenir de cette organisation et par nos perspectives de succès à long terme», a déclaré Meyer, 56 ans.

L’ancien coordinateur offensif des Dallas Cowboys, Scott Linehan, qui était au LSU en 2020, se profile comme l’un des principaux candidats coordinateurs offensifs pour Meyer à Jacksonville.

Meyer a remporté trois championnats nationaux et a compilé un record d’entraîneur universitaire gagnant de 187-32 lors de séjours à Bowling Green, Utah, Floride et Ohio State. Il a remporté deux de ces titres (2006, 2008) avec les Gators, qu’il a mené à un record de 65-15 en six saisons.

Il a également mené les Buckeyes au titre national 2014 et a compilé un record de 83-9 en sept saisons à Columbus, Ohio.

Meyer sera le sixième entraîneur-chef de l’histoire des Jaguars, en remplacement de Doug Marrone, que Khan a limogé le 4 janvier après que l’équipe a terminé sa pire saison de l’histoire de la franchise (1-15).

Marrone a été 25-44 (y compris les séries éliminatoires) en quatre saisons avec les Jaguars.

Les Jaguars ont abandonné un record de franchise de 492 points la saison dernière, devenant la cinquième équipe depuis que la NFL a étendu son calendrier à 16 matchs en 1978 pour accorder au moins 20 points à chaque match.

Offensivement, les Jaguars se sont classés 28e ou pire en verges par match, en se précipitant et en marquant.

Mais Jacksonville a des joueurs sur la liste avec lesquels commencer une solide reconstruction.

Les Jaguars possèdent également le premier choix général du repêchage universitaire de la NFL de cette année, qu’ils devraient utiliser avec le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence.

Ils devraient également avoir 76,2 millions de dollars d’espace de plafond cette intersaison, le plus dans la NFL.