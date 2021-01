Il Urbas Fuenlabrada a remporté la victoire à domicile contre Herbalife Gran Canaria 102-81 lors de la vingt et unième jour de la Ligue ACB. La veille, les joueurs d’Urbas Fuenlabrada ont subi une défaite à l’extérieur contre le Casademont Saragosse par 105-85, tandis que ceux de Herbalife Gran Canaria ont également perdu à la maison à la Iberostar Ténérife par 87-108, ajoutant un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, le Urbas Fuenlabrada est à la quatorzième place et cumule six victoires en 19 matchs joués, tandis que le Herbalife Gran Canaria il reste en douzième position avec sept victoires en 20 matchs joués.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un 22-21. Par la suite, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 24-15. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 46-36 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, le Urbas Fuenlabrada il a pris ses distances dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-1 et avait une différence maximale de 25 points (75-50) et a conclu avec un résultat partiel de 29-17 et un total de 75-53 . Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau de la lumière, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-28. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 102-81 en faveur du Urbas Fuenlabrada.

La victoire de Urbas Fuenlabrada a été construit sur 28 points, cinq passes et 11 rebonds de Leonardo Meindl et les 17 points et quatre rebonds de Kwan Cheatham Jr. Les 23 points, trois passes et un rebond de Anthony Darrell Slaughter et les 13 points, une passe et un rebond de Andrew Albicy n’étaient pas suffisants pour le Herbalife Gran Canaria A remporté le match.

Au prochain tour de la Ligue ACB, le Urbas Fuenlabrada fera face au Joventut dans le Palais municipal des sports de Badalona. Pour sa part, Herbalife Gran Canaria cherchera la victoire contre lui Real Madrid dans le Centre Wizink.