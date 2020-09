Urgence incendie en Californie: couvre cinq comtés

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence dans cinq comtés pour des incendies de forêt dans tout l’État.Plus de 200 personnes évacuées par hélicoptère par un nouvel incendie en Californie.La cause de l’un des incendies, l’incendie d’El Dorado, a été révélée.

Le gouverneur Newsom a déclaré l’état d’urgence pour les incendies dans cinq comtés de Californie. Plus de 200 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère pour échapper aux flammes.

L’urgence s’applique aux comtés de Fresno, Madera et Mariposa, où le feu du ruisseau brûle, et aux comtés de San Bernardino et San Diego, où les incendies d’El Dorado et de la vallée font rage, respectivement, selon un communiqué du Bureau d’État des services d’urgence (Cal OES) dimanche soir.

Les destructions causées par les incendies couvrent des milliers d’hectares, des milliers d’habitants ont dû être évacués et de nombreuses habitations sont touchées.

Tout cela alors que la saison des incendies «officielle» n’a même pas encore commencé et au milieu d’une vague de chaleur torride qui frappe la côte ouest des États-Unis.

Plus de 200 personnes évacuées par hélicoptère par un nouvel incendie en Californie.

Plus de 200 personnes qui se trouvaient dans une zone de camping ont été évacuées par hélicoptère ce dimanche en raison d’un nouvel incendie déclaré dans la Sierra de Californie (USA), un week-end au cours duquel l’État a connu sa deuxième vague de chaleur en quelques semaines.

L’incendie, baptisé Creek Fire par les services d’urgence, a commencé vendredi et a progressé à grande vitesse samedi, jusqu’à ce que ce matin il s’approche dangereusement du camping Mammoth Pool, une zone populaire parmi les amateurs de montagne dans la forêt nationale. de la Sierra.

Comme indiqué par le bureau californien des services d’urgence, les deux hélicoptères utilisés pour l’évacuation étaient un Black Hawk et un Chinook, qui ont effectué trois vols chacun.