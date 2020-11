Photographie fournie par la Fédération équatorienne de football (FEF) montrant des joueurs de leur équipe nationale lors d’une séance d’entraînement à Quito (Équateur). . / FEF

La Paz, 11 novembre . .- Poussés par la nécessité d’ajouter et à la hauteur de La Paz, la Bolivie et l’Équateur affrontent la troisième date des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 avec l’histoire de l’équipe tricolore, qui ne perd pas contre Green en qualification pour la Coupe du monde pendant 23 ans.

La Verde, sous le commandement du Vénézuélien César Farías, a effectué un travail en double équipe pour recevoir ce jeudi l’équipe équatorienne au stade Hernando Siles de La Paz, son fort situé à plus de 3600 mètres d’altitude.

Farías a appelé le défenseur Luis Eduardo Demiquel et le défenseur Óscar Ribera à la dernière minute pour ce match et pour la visite au Paraguay lors de la quatrième journée.

De plus, l’attaquant Marcelo Martins Moreno, qui joue pour le Brésilien Cruzeiro, a rejoint la concentration; le milieu de terrain Alejandro Chumacero, du Mexicain Puebla, et l’attaquant Jaume Cuéllar, du SPAL d’Italie, trois des sept «étrangers» convoqués par le Vénézuélien.

Une victoire est urgente pour La Verde pour commencer à ajouter des points après les défaites consécutives contre le Brésil par 5-0 et par 1-2 contre l’Argentine, résultats qui la placent à la dernière place du classement.

“Ça va être un match de toi à toi, ils ne sentent pas la hauteur, ils courent beaucoup, donc pour gagner il faut bien gagner le match”, a déclaré le gardien Carlos Lampe, un partant sûr du match.

L’équipe bolivienne n’a pas remporté de victoire contre les équatoriens depuis 23 ans, selon la presse sportive locale.

Commandée par l’Argentin Gustavo Alfaro, l’équipe équatorienne doit ajouter trois points pour attendre plus sereinement la Colombie le 17 novembre.

Alfaro a déclaré que ce sera un match de “grande intensité” dans lequel il estime que la Bolivie tentera de “soumettre” ses dirigeants avec une équipe qui se déplace sans difficulté en altitude.

Une partie de l’équipe équatorienne s’entraîne à Quito, à 2 850 mètres d’altitude, et son arrivée à La Paz est prévue ce jour-là sur un vol charter.

Alfaro sera sans le défenseur Franklin Guerra ni le milieu de terrain Christian Noboa en raison de blessures.

L’équipe équatorienne arrive à cette rencontre après une défaite 1-0 en octobre contre l’Argentine et une victoire 4-2 contre l’Uruguay.

– Alignements probables:

Bolivie: Carlos Lampe, Adrián Jusino, Gabriel Valverde, Óscar Ribera, Enrique Flores; Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano; Víctor Ábrego et Marcelo Martins Moreno.

Entraîneur: César Farías.

Équateur: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Javier Arreaga, Pervis Estupiñan; Carlos Gruezo, Adolfo Muñoz, Ángel Mena; Gonzalo Plata, Renato Ibarra et Enner Valencia.

Entraîneur: Gustavo Alfaro.

Arbitre: Wilton Sampaio, du Brésil, assisté sur les ailes par ses compatriotes Kleber Gil et Marcelo Van Gasse.

Stade: Hernando Siles, à La Paz, situé à plus de 3600 mètres d’altitude.

Heure: 16h00 heure locale (20h00 GMT).