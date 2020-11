WASHINGTON (AP) – Le démocrate Joe Biden approchait des 270 voix au Collège électoral, le minimum nécessaire pour atteindre la Maison Blanche, alors qu’il remportait des victoires dans les États contestés du Wisconsin et du Michigan.

Alors que les résultats manquaient pour une poignée d’États seulement, le président Donald Trump est allé devant les tribunaux dans certaines juridictions indécises cruciales. On ne sait pas si ses manœuvres juridiques avec le dépouillement des voix modifieraient le score en sa faveur.

Deux jours après le jour du scrutin, Biden avait 264 voix, ce qui signifie qu’il lui suffirait de gagner tout État contesté pour devenir président élu.

Trump, avec 214 votes électoraux, fait face à des obstacles bien plus importants. Pour atteindre 270, il lui faudrait gagner les quatre États disputés: la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Nevada.

Sans le décompte des millions de votes, Biden en avait plus de 71 millions, le nombre le plus élevé de l’histoire. L’ancien vice-président a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi après-midi qu’il s’attendait à remporter la présidence mais s’est abstenu de se déclarer vainqueur.

“Je gouvernerai en tant que président américain”, a déclaré Biden. «Quand nous gagnerons, il n’y aura pas d’États rouges (républicains) et pas d’États bleus (démocrates). Seuls les États-Unis d’Amérique ».

De son côté, Trump a faussement annoncé tôt mercredi que la victoire était la sienne.

La campagne Trump a lancé une vague d’activités judiciaires pour tenter d’améliorer les chances du président et remettre en question les résultats. Il a demandé un recomptage dans le Wisconsin et intenté des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie. Historiquement, le recomptage au Michigan a modifié les résultats de quelques centaines de voix. Biden a conduit Trump par plus de 20000 votes sur près de 3,3 millions comptés.

Depuis quatre ans, les démocrates se demandent comment le mur bleu, les États du Michigan, du Wisconsin et de Pennsylvanie, dont les votes avaient été comptés tous les quatre ans, pourraient s’effondrer. Mais le discours populiste de Trump a résonné avec la classe ouvrière blanche, remportant les trois en 2016 par un total combiné de seulement 77000 voix.

Les candidats ont mené une bataille acharnée dans les trois États, le personnage de l’homme de rue de Biden se répercutant parmi les populations actives tout en suscitant une participation accrue des populations noires à Detroit et Milwaukee.

La campagne a été longue et féroce dans un pays dominé par le coronavirus et ses conséquences économiques. Les États-Unis ont établi mercredi un nouveau record d’infections, suite à une pandémie qui a causé plus de 233 000 décès.