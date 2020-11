Sénateur depuis plus de trois décennies et vice-président pendant huit ans, atteint le sommet de sa carrière à un âge avancé

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Le Parti démocrate des États-Unis s’est emparé de Joe Biden pour tenter de briser l’habitude et de laisser l’actuel président, Donald Trump, à la tête d’un seul mandat. Et il a réussi. Biden atteint le sommet de sa carrière politique plus tard qu’il ne l’aurait souhaité et avec une vaste expérience politique qui est devenue à la fois un obstacle et une approbation.

Biden est né le 20 novembre 1942 en Pennsylvanie – s’il atteignait la Maison Blanche, il serait le président le plus âgé, à 78 ans – bien que ce soit dans le Delaware, où il a déménagé à l’âge de dix ans, où il a développé l’essentiel de ses carrière politique. Dès l’âge de 29 ans, et pendant les 36 ans qui ont suivi, il a été sénateur pour cet État.

Sa carrière au Sénat a commencé par une tragédie, car peu de temps après avoir été élue pour la première fois, en 1972, sa famille a subi un accident de la route dans lequel sa femme et sa fille d’un an ont perdu la vie et que, selon le compte rendu lui-même dans ses mémoires, l’a amené à penser à se suicider. Ses deux autres fils, Beau et Hunter, ont été blessés et c’est à l’hôpital où ils ont été admis qu’il a prêté serment.

Cinq ans plus tard, il épousa sa femme actuelle, Jill, avec qui il eut une autre fille. Son fils Beau, devenu procureur général du Delaware, est décédé d’un cancer en 2015, au milieu d’un débat sur la possibilité d’une troisième nomination à Biden pour les primaires du Parti démocrate d’être candidat aux élections de 2016, ce pour quoi cela sonnait. comme l’un des favoris.

Biden apparaissait alors comme l’un des principaux atouts démocrates pour maintenir la Maison Blanche, après avoir passé huit ans dans l’ombre de Barack Obama en fidèle vice-président aux petits scandales. Quatre ans plus tard, et après une bagarre avec le sénateur Bernie Sanders aux primaires, il est devenu le candidat appelé à renverser Trump.

S’il est élu, il sera le deuxième catholique à devenir président; le précédent était John F. Kennedy en 1960. Il sera également le quinzième vice-président qui parviendra à accéder à la position principale du pays nord-américain, une étape sans précédent depuis la victoire du républicain George HW Bush en 1989, après huit ans aux mains de Ronald Reagan.

STABILITÉ FACE AU CHAOS

Biden projette une image de stabilité qui est renforcée par le rival en face de lui, qui a brisé le moule au niveau discursif et politique lors de son premier mandat à la Maison Blanche. Au niveau idéologique, il est considéré comme un démocrate modéré, ce qui est critiqué par des personnalités comme Sanders, qui ont appelé à un virage plus à gauche pour battre Trump.

De manière générale, Biden n’est pas un homme politique qui traîne les masses, loin en tout cas de la vague de mobilisation que la candidature d’Obama a suscitée en son temps. Cependant, le Parti démocrate, réprimandé par l’échec de 2016, a rejoint les rangs en faisant un front commun contre Trump, rappelant constamment que quatre années de plus de Trump à la Maison Blanche sont en jeu, et qu’au niveau de collecte sa campagne a dépassé à celle du magnat de New York.

Biden ne représente pas non plus une rupture avec l’image traditionnelle de l’establishment américain – homme, blanc, plus âgé – quelque chose que sa campagne a cherché à contrecarrer en nommant la sénatrice Kamala Harris, fille d’immigrants et aspirant à être la vice-présidente, comme colistière. première femme à occuper la vice-présidence des États-Unis.

Harris, en fait, figure déjà dans certains cercles comme un soulagement potentiel au cas où Biden atteindrait le bureau ovale, étant donné qu’il commencerait son hypothétique deuxième mandat à 82 ans. Trump n’a épargné aucune occasion de remettre en question la capacité mentale de son rival, même s’il n’a que trois ans de moins, et a identifié son faible rôle dans les débats comme un geste de faiblesse.

Les débats, en effet, n’ont pas été le point fort d’un Biden sans la même capacité oratoire que les autres candidats et que, parfois, il a hésité dès qu’il a quitté le scénario établi. Cependant, le gars a enduré les deux “ face à face ” devant Trump, bien que dans le premier d’entre eux, plus dur, il soit même tombé dans l’insulte au président.

Une grande partie de la confrontation publique entre les deux candidats dans cette dernière ligne droite avant les élections a tourné autour de la pandémie de coronavirus, contre laquelle Biden a été considérablement plus prudent qu’un Trump tombé malade début octobre.

Biden a remis en question la gestion de la pandémie par le gouvernement actuel et a renoncé aux événements majeurs et à la campagne de porte-à-porte pour éviter les risques. Il a également été un fervent défenseur du masque, face à un Trump qui n’a pas hésité à l’enlever même infecté.

LE SAC À DOS BIDEN

Trump est arrivé en 2016 sous la forme d’un ouragan, un étranger à la classe politique habituelle endurcie par les apparitions à la télévision et les succès commerciaux. Biden, pour sa part, arrive avec toute une carrière politique derrière lui et avec son ami Obama activement impliqué dans la dernière étape de la campagne électorale.

Sa longue vie publique, cependant, a également alourdi son sac à dos, et pas seulement sur le plan politique. Un travailleur de son équipe dans les années 90 l’a accusé d’abus sexuels – Biden le nie – tandis que plusieurs autres femmes ont assuré que la candidate désormais à la présidentielle les avait dépassées.

En termes politiques, les deux questions auxquelles Biden a eu le plus à répondre pendant la campagne ont été la loi de 1994 sur le contrôle des crimes violents, également connue sous le nom de “ loi Biden ”, et les restrictions à l’immigration imposées pendant la première étape de la campagne. Administration Obama. L’ancien vice-président a reconnu lors du dernier débat que les deux questions étaient une “erreur”.

Trump a également profité de la carrière de Biden pour le rendre laid qu’il veuille maintenant adopter des réformes qu’il aurait pu promouvoir au cours de ses huit années en tant que vice-président et a intensifié ces dernières semaines ses attaques à l’égard des entreprises étrangères de son fils Hunter, d’avis juridique. du démocrate présidentiel.

Biden entre aux élections du 3 novembre avec une grande avance dans les sondages, mais sachant qu’il ne peut pas appeler cela un gagnant tôt. En 2016, la candidate de l’époque, Hillary Clinton, était également la favorite et a remporté le vote populaire, mais la répartition des délégués par les États pour le Collège électoral a fini par profiter à Trump.

Enfin, et après des jours de tension, Biden a rendu les prévisions des sondages bonnes, et a augmenté avec une victoire toujours dans l’attente de la performance des démocrates aux élections au Sénat américain – en attendant un deuxième tour en Géorgie -, pour connaître le degré de manœuvre qui sera disponible pendant son mandat.