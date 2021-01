Pompeo critique l’attaque “inacceptable” contre le Congrès par les partisans de Trump

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Le procureur général par intérim des États-Unis, Jeffrey Rosen, a condamné l’attaque de ce mercredi contre le Congrès des États-Unis en pleine séance de certification des résultats de l’élection présidentielle de novembre.

“La violence contre le bâtiment du Capitole national est une attaque intolérable contre une institution fondamentale de notre démocratie”, a déclaré Rosen dans un communiqué.

Rosen, qui est le principal responsable du Département fédéral de la justice, a expliqué dans la note publiée qu’il collabore et “coordonne étroitement” la réponse à ces incidents avec la police du Capitole et les autorités fédérales compétentes du Département de l’intérieur, la police de Washington et la garde nationale.

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Mike Pompeo a inculpé les incidents «inacceptables». “L’assaut d’aujourd’hui contre le Capitole est inacceptable. L’illégalité et les émeutes, ici et partout dans le monde, sont toujours inacceptables”, a déclaré Pompeo via Twitter. “J’ai voyagé dans de nombreux pays et j’ai toujours défendu le droit de chaque être humain de protester pacifiquement contre ses croyances et leurs causes”, a-t-il ajouté.

Le prédécesseur de Rosen au pouvoir, William Barr, a critiqué l’action «intolérable et méprisable» des manifestants. «Les agences fédérales devraient immédiatement intervenir et les disperser», a-t-il conseillé.

Barr a été nommé par Trump le 14 février 2019 et a démissionné le 23 décembre. Son départ a été rendu public par Trump lui-même après qu’il ait été déterminé que Joe Biden avait obtenu les 270 voix du Collège électoral pour être nommé président.