MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Le dépouillement des voix n’est pas terminé aux États-Unis, mais une nouvelle course électorale avec le contrôle du Sénat en jeu est en cours depuis avant que les médias ne proclament même le président Joe Biden.

En raison de la loi de l’État de Géorgie, si aucun candidat n’atteint 50% des places, les deux premiers votes doivent s’affronter lors d’une élection spéciale. Cette circonstance s’est produite dans les deux races de l’État et, par hasard, ils ont le pouvoir de déterminer qui contrôlera le Sénat.

Les vainqueurs des élections sénatoriales en Caroline du Nord et en Alaska n’ont pas encore été déclarés, mais sauf surprise majeure, les républicains gagneront les deux. Cela laisserait au Sénat 50 sièges républicains et 48 démocrates.

Si les démocrates remportaient les deux élections spéciales, ils égaleraient les voix avec les républicains et le vote spécial de la vice-présidente élue Kamala Harris lui donnerait un avantage dans l’adoption de la législation.

POURQUOI LE SÉNAT EST-IL IMPORTANT?

Le système politique des États-Unis est un système bicaméral, donc pour adopter une grande partie de la législation, il est nécessaire qu’elle bénéficie d’un auspice favorable de la Chambre des représentants et du Sénat.

Au cours des deux dernières années de la présidence de Trump, les démocrates ont contrôlé la Chambre des représentants, forçant le gouvernement à négocier certaines de ses mesures et à en bloquer d’autres, comme le plan de relance économique pour lutter contre la pandémie.

En outre, le Sénat a des pouvoirs spéciaux tels que la confirmation des juges de la Cour suprême sur proposition du président, donc si un juge de la Cour suprême meurt ou quitte ses fonctions et que le Sénat est contrôlé par des républicains, Biden devrait au moins être d’accord avec certains sénateurs de ce parti d’approuver leur candidat.

LA COURSE COMMENCE

Pour cette raison, les élections qui opposent les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue aux démocrates Raphael Warnock et Jon Ossof pourraient être essentielles dans le développement de la présidence de Biden.

A priori, tant Loeffler, qui a battu mardi dernier un autre candidat républicain qui a choisi de représenter le parti à ce deuxième tour, que Perdue partent en favoris, mais le scénario pourrait changer.

Jusqu’à présent, aucun média n’a encore déclaré le vainqueur au niveau présidentiel car Trump et Biden sont séparés par moins de 10000 voix, ce qui anticipe que la course sénatoriale pourrait être tout aussi proche.

Par conséquent, les candidats n’ont même pas attendu de savoir qui serait le président pour commencer leurs campagnes de financement et même lancer leurs premières publicités.

Le démocrate Warnock a publié mercredi une vidéo satirique dans laquelle il «reconnaissait» qu’il aimait les chiots et mangeait de la pizza avec une fourchette avec un message alertant les électeurs sur les «mensonges» et les «publicités négatives contre nous qui arrivent». dans ce second tour.

Son partenaire du parti, Ossoff, a appelé à vaincre le «malheureux sénateur David Perdue» le 5 janvier en guise de réclamation. Tous deux ont reçu le soutien de l’ancien maire d’Atlanta et de l’un des démocrates les plus réputés du pays, Stacey Abrams, dans cette première tentative d’encourager les électeurs démocrates à investir dans leurs candidatures.

De leur côté, les républicains ont également tenté de mobiliser leurs bases depuis jeudi. Loeffler a commencé à demander des dons le même jour dans un tweet dans lequel il affirmait être en concurrence avec “l’un des démocrates les plus radicaux du pays”.

Des sénateurs républicains tels que le texan Ted Cruz ou le représentant de l’Ohio Tom Cotton ont également été impliqués dans la campagne visant à lever des fonds dans un appel qui a également été repris par Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump.

2020 a été une année au cours de laquelle il a été investi notamment dans les courses sénatoriales et cette nouvelle élection ne fera que monter en flèche les dépenses.

Warnock, Loeffler et Perdue ont levé plus de 20 millions de dollars (16,8 millions d’euros) au 3 novembre, tandis qu’Ossof lui-même en a levé plus de 30 millions (25,2 millions d’euros), selon l’organisation. se spécialise dans les dons aux politiciens Open Secrets, des chiffres qui augmenteront à nouveau d’ici le 5 janvier.