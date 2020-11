MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

L’équipe de transition du président élu des États-Unis, Joe Biden, a demandé à la General Services Administration (GSA, pour son acronyme en anglais) de déclarer formellement le candidat démocrate vainqueur des élections du 3 novembre, de telle manière qui peuvent, par exemple, avoir accès aux ressources fédérales.

À l’exception de l’an 2000, lorsque le combat entre George W. Bush et Al Gore a duré jusqu’en décembre, l’agence fédérale s’est généralement exprimée dans les 24 heures qui ont suivi les élections. Les projections électorales dans les différents États tiennent la victoire de Biden pour acquise, mais ce n’est pas encore officiel.

L’équipe de Biden affirme que le passage de la GSA se produit le plus tôt possible, mais l’agence préfère pour l’instant ne pas commenter. “Une vérification n’a pas encore été effectuée”, a-t-il soutenu dans une note recueillie par l’agence Bloomberg et dans laquelle il a assuré qu’il continuera à “obéir et se conformer” à la loi.

L’équipe de Biden étudie une “action en justice” si la situation persiste, selon le portail Axios. Cela dépend du formalisme de la GSA que les membres du groupe de transition peuvent accéder à des informations non publiques, recevoir des fonds d’une valeur de 6,3 millions de dollars ou demander des rapports sur les membres potentiels de la future administration.

L’actuel président, Donald Trump, n’a pas encore reconnu sa défaite, alléguant une fraude présumée dans le décompte des voix pour laquelle il n’a pas présenté de preuves. Son équipe a lancé une batterie d’appels juridiques dans plusieurs des États où la bataille finale avec Biden a eu lieu.