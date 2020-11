Le fentanyl est mélangé avec de la heorine pour

Ce mardi, coïncidant avec les élections présidentielles américaines, l’état de l’Oregon votera sur la possible dépénalisation de la possession de drogues considérées comme dures comme l’héroïne, la cocaïne et le LSD.

Connu comme Mesure 110 prévoit que les individus pris avec de petites quantités de ces drogues peuvent payer amendes de 100 dollars ou suivre des cours de désintoxication comme alternatives aux poursuites pénales.

Les cours seront financés par les taxes perçues sur la vente de marijuana dans cet état, le premier dans tout le pays à décriminaliser la possession de marijuana.

La cloche ‘Sí al 110’ a souligné qu’il ne s’agissait pas de légaliser ces drogues.

«Aucune modification n’est apportée au code pénal pour les délits de trafic, de fabrication ou d’utilisation commerciale de drogue. Ils resteront un crime», Précise le groupe sur son site Internet. “Aucun changement n’est apporté aux crimes qui peuvent être liés à la consommation de drogues comme la conduite sous l’influence de stupéfiants ou le vol”, souligne-t-il.

L’organisation dénonce également que environ un habitant sur dix de cet état a un problème de consommation de substances. “Cette mesure vise élargir l’accès au traitement et supprimer les peines injustement sévères pour les mineurs et les infractions non violentes liées aux drogues, pour que les gens puissent récupérer plus facilement », soutient-il.

L’organisation indique qu ‘«ils ne seront plus détenus ou emprisonnés uniquement pour possession de petites quantités de drogue», mais «ils auront une évaluation de santé et pourront accéder à un traitement adéquat». «Punir les gens pour usage de drogue et toxicomanie est coûteux et n’a pas fonctionné. Plus de traitement est meilleur, pas plus de punition », souligne le groupe.

L’initiative est approuvée par l’Oregon Nursing Association, la section d’État de l’American College of Physicians, l’Oregon Academy of Family Physicians, l’Oregon Democratic Party, l’American Civil Liberties Union ou la National Association for Advancement. des gens de couleur.

La Commission de justice pénale de l’Oregon estime que les condamnations pour possession chuteront de 90,7% si l’initiative réussit. «Toutes les heures, la police de l’Oregon retient quelqu’un pour trafic de drogue malgré des cas d’enfants disparus, des meurtres non résolus et une longue liste de« cas froids ». Avec cette mesure, la police est libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment », dit« Oui à 110 ».

