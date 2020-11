MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Après une deuxième soirée électorale où la course à la présidentielle pour la Maison Blanche a été marquée par les marges de différence étroites entre les deux candidats dans «l’état charnière», la chaîne de télévision FOX, marijuana et pizza ont émergé comme les autres vainqueurs des élections générales aux États-Unis.

En plus de voter pour le candidat républicain et président actuel, Donald Trump, ou le candidat démocrate, Joe Biden, les Américains ont voté pour des membres du Sénat, du Congrès, des gouverneurs, des sherriffs, d’autres bureaux municipaux et même certains États ont demandé à ses citoyens sur la légalisation de l’usage récréatif de la marijuana et d’autres problèmes.

Au total, quatre États ont voté pour légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives, ainsi que la capitale du pays, Washington DC, tandis que l’Oregon est devenu le premier État à approuver la possession de petites quantités de drogues dures considérées, y compris cocaïne, héroïne, oxycodine et méthamphétamine.

L’Oregon a également voté pour dépénaliser l’utilisation des champignons hallucinogènes, tandis que le New Jersey, l’Arizona, le Montana et le Dakota du Sud sont les quatre États qui se joignent à la légalisation de la marijuana. Environ un tiers de tous les États du pays autorisent actuellement l’usage récréatif de cette substance, bien qu’au niveau fédéral, elle soit toujours sanctionnée par la loi.

PIZZA, SUSHI OU ALCOOL, LES PLUS RECHERCHÉS

D’autre part, l’attente que tant pendant la campagne électorale que la nuit des élections a entouré les élections a eu comme autre de ses protagonistes les médias, d’autant plus que ce sont eux qui lancent les projections. donné par les électeurs d’un État à un candidat ou à un autre.

Cependant, la chaîne de télévision Fox News a été la préférée pour suivre la couverture effrénée des élections à travers l’émission présentée par Bret Baier et Martha MacCallum, qui a attiré en moyenne 13,8 millions de téléspectateurs, un record pour un programme de nouvelles de la télévision câblée américaine couvrant Election Night.

Un autre aspect qui a rassemblé les Américains dans la nuit du mardi 3 novembre était la nourriture, les boissons et la marijuana. Tout au long de la nuit, les services de restauration à domicile, ainsi que les ventes de marijuana, ont enregistré des niveaux de demande très élevés, selon les médias américains.

Par exemple, le service de livraison de boissons alcoolisées à domicile Drizly a assuré que ses ventes avaient augmenté de 68% par rapport aux mardis précédents, tandis qu’Eaze, un service de livraison de marijuana à domicile en Californie, a enregistré une augmentation des ventes. 18 pour cent.

Le même mardi, Google Trends écrivait sur son compte Twitter que les principales recherches à l’époque concernaient “la pizza, la cuisine chinoise, les magasins d’alcool, les sushis et la cuisine mexicaine”.

Malgré ces «triomphes», tous les yeux sont toujours rivés sur le décompte des voix qui suit dans la plupart des États pour déterminer qui sera finalement le nouvel occupant du bureau ovale, au milieu de la tension entre «compter tous les votes» Il a défendu Biden, qui bénéficie du vote par correspondance, et les demandes que l’actuel président Trump émet pour soit arrêter le décompte, soit remettre en question sa légitimité.