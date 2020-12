MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le gouvernement américain a informé le Congrès qu’il prévoyait de fermer les deux derniers consulats du pays en Russie, laissant l’ambassade à Moscou comme seule représentation diplomatique du pays.

Plus précisément, l’exécutif de Donald Trump a envoyé une notification le 10 décembre à la législature dans laquelle il a assuré qu’il envisageait de fermer le consulat de Vladivostok, à la frontière asiatique de la Russie, et de suspendre les opérations d’Ekaterinbourg, dans le centre, selon la documentation de celui consulté par le réseau d’information américain CNN.

Cette révélation se déroule dans un contexte marqué par la cyberattaque, considérée par certains experts comme la plus importante de l’histoire, subie par diverses agences gouvernementales et certaines des plus grandes entreprises américaines et supposée être liée à la Russie.

“Nous pouvons dire très clairement que ce sont les Russes qui ont été impliqués dans cette action”, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo dans une interview à la radio.

Pompeo n’a pas hésité à désigner la Russie comme un «ennemi», car c’est un pays qui veut «saper» le mode de vie et les valeurs démocratiques des Américains.

Le département d’État a cependant veillé à ce que la fermeture des consulats ne soit pas effectuée pour des raisons autres que purement organisationnelles, la Russie ayant des visas limités pour les diplomates américains dans le pays. Ils ne s’attendent pas non plus à ce que le pays dirigé par Vladimir Poutine prenne des mesures similaires en réponse.

Sur les 43 diplomates qui ont travaillé dans ces consulats, dix iront à Moscou et les autres seront licenciés.

On ne sait pas si le processus sera achevé le mois prochain ou s’il se terminera pendant la présidence de Biden. Le président élu, qui entrera en fonction le 20 janvier, a inculpé la Russie jeudi et assuré qu’il mènerait une stratégie d ‘”imposer des coûts” au pays, car “une bonne défense ne suffit pas”.